Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Còn rất nhiều những tấm gương bình dị mà cao quý

Chiều 9-12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 200 đại biểu là Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020, đại diện cho 2.020 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.



Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Cậu học sinh lớp 4 là Đại biểu Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN



Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, dù ở lĩnh vực, địa bàn và hoàn cảnh khác nhau, với những độ tuổi khác nhau, song các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua đều tỏa sáng tinh thần yêu nước, sống có lý tưởng, hoài bão và cùng có chung khát vọng cháy bỏng để cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước. Đây là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc về tinh thần trách nhiệm trong xây dựng thể chế, thực thi công vụ, cải cách hành chính; ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, tạo ra nhiều đề tài có giá trị, ứng dụng cao trong thực tiễn; đổi mới mô hình, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất và kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân.



Nhiều tấm gương tích cực tham gia các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, “xóa đói, giảm nghèo”, xây dựng cộng đồng, xã hội. Nhiều tấm gương sáng tiêu biểu về sự hy sinh quên mình, tận tâm, tận tụy, gắn bó máu thịt, hết lòng phục vụ nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và lợi ích của Tổ quốc.





Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Chiến sĩ thi đua toàn quốc giai đoạn 2016 - 2020



Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020; chúc mừng đến các Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Trong giai đoạn tới, theo Chủ tịch Quốc hội, công tác thi đua khen thưởng cần quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, sản xuất, thực thi công vụ, trực tiếp chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.



Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng bày tỏ, không thể quên được hình ảnh những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid- 19, hình ảnh những chiến sĩ công an, chiến sĩ quân đội dầm mình trong mưa, lũ, không quản khó khăn, gian khổ, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để nhường chỗ ăn, nghỉ, giúp người dân vượt qua khó khăn, thiên tai, bão, lũ, hoạn nạn...



Còn rất nhiều những tấm gương bình dị mà cao quý, trí tuệ mà gần gũi với đời thường, những điển hình tiên tiến với nhiều kinh nghiệm hay, cách làm tốt đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, trong cộng đồng.





Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao quà cho các đại biểu



Chủ tịch Quốc hội mong các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc tiếp tục phát huy vai trò là những hạt nhân tích cực, truyền cảm hứng, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những đổi mới, sáng tạo để ngày càng nhân rộng thêm nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Không ngừng phấn đấu vươn lên, cống hiến nhiều hơn, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa, tìm ra nhiều giải pháp độc đáo, tạo giá trị cho đơn vị, ngành, địa phương mình để góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh và bền vững, thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển và có thu nhập cao vào năm 2045.





Em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh - Đại biểu nhỏ tuổi nhất đại hội





Trước đó, sáng 9-12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đã tiến hành phiên trù bị thông qua quy định của đại hội, báo cáo tình hình đại biểu và chương trình đại hội... Dự phiên trù bị Đại hội có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh...



Với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ chính thức diễn ra vào sáng mai 10-12-2020.





Tối 9-12, chương trình chính luận nghệ thuật “Thi đua là yêu nước với chủ đề “Gửi lại những mùa sau” có thời lượng 100 phút được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Chương trình có sự kết hợp của chương trình nghệ thuật kết hợp với những câu chuyện kể lịch sử; giao lưu với các gương điển hình…





Theo PHAN THẢO (SGGPO)