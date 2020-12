Hơn 2.000 đại biểu tham dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Đại biểu nhỏ tuổi nhất là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Phong, tỉnh Tây Ninh. Đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt, năm nay 95 tuổi.



Long trọng khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X

Ban tổ chức cung cấp thông tin tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)



Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra vào hai ngày 9 và 10/12 tới với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” Đại hội có sự tham gia của 2.020 đại biểu chính thức.



Đây là thông tin được Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang cho biết sáng nay, ngày 7/12, tại buổi Gặp gỡ các cơ quan báo chí để thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và chương trình nghệ thuật “Thi đua là yêu nước.”



Trong số 2.020 đại biểu có 133 đại biểu là chủ tịch hội đồng thi đua, khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 118 đại biểu là cá nhân và đại diện tập thể Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động qua các thời kỳ; 88 đại biểu là chiến sỹ thi đua toàn quốc được; 73 đại biểu đại diện cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 191 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 165 đại biểu tiêu biểu đại diện các ngành nghề, các lĩnh vực.



Có 1.212 đại biểu điển hình tiên tiến xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, là người trực tiếp lao động sản xuất trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chiếm 60%.



Đại biểu nhỏ tuổi nhất là em Phan Nguyễn Thái Bảo, 10 tuổi, học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Bình Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Đại biểu cao tuổi nhất là Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Quýt (Thành phố Hồ Chí Minh), năm nay 95 tuổi.



Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015-2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025.





Đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng ban Ban Thi đua khen thưởng Trung ương giới thiệu chung về Đại hội. (Ảnh: PV/Vietnam+)





Đại hội cũng sẽ tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sỹ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X cho hay Đại hội không chỉ là tổng kết 5 năm thi yêu nước mà gắn liền với 35 năm đổi mới.



"Chúng ta đang quyết tâm tạo nên một hào khí mới trong thời đại ngày nay. Muốn làm được điều đó đòi hỏi mọi người phải cùng chung sức, đồng lòng. Đại hội có chủ đề ‘Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc’, trước hết là phải cấu kết cộng đồng vì ‘một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao’. Thứ hai là phải sáng tạo, tư duy sáng tạo, cách làm sáng tạo thì mới có thể đáp ứng đượcc ác yêu cầu của thời kỳ cách mạng 4.0, làm sao để đất nước phát triển và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ,” ông Hùng nói.



Cũng theo ông Hùng, Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh bốn phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau,” “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.” Bên cạnh đó, Đại hội sẽ tiếp tục phát động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua-Khen thưởng.



Thiết thực chào mừng Đại hội, nhằm tạo không khí thi đua phấn khởi trong đông đảo nhân dân, các tầng lớp xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua, Ban Thi đua- Khen thưởng Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các doanh nghiệp chức Chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “Thi đua là yêu nước”.



Chương trình sẽ diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 9/12 tại Cung Thể thao Điền Kinh Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Phạm Mai (Vietnam+)