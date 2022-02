Hoán đổi thực phẩm như thế nào để sống thọ hơn?

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự thay đổi ăn uống đơn giản này có liên quan đến tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim thấp hơn.

Có rất nhiều lợi ích khi cắt giảm lượng thịt và ăn nhiều sản phẩm có nguồn gốc thực vật hơn.

Làm như vậy có thể bảo vệ não của bạn, giúp ích cho làn da của bạn và tăng mức năng lượng của bạn.

Giờ đây, nghiên cứu mới cho thấy rằng việc hoán đổi lượng calo bạn nhận được từ protein có nguồn gốc động vật lấy cùng một lượng từ protein có nguồn gốc thực vật có thể giúp bạn sống lâu hơn và giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim.

Trong nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu từ một loạt các thí nghiệm trước đó, kiểm tra thông tin từ khoảng 1,5 triệu người trưởng thành về nguồn protein trong chế độ ăn và kết quả sức khỏe của họ.

Các nhà nghiên cứu không chỉ phát hiện ra rằng việc hoán đổi calo từ protein động vật lấy calo từ protein thực vật có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và bệnh tim, họ còn phát hiện ra rằng việc chia nhỏ thịt đỏ cho bánh mì, ngũ cốc và mì ống có liên quan đặc biệt với tỷ lệ tử vong do bệnh tim thấp hơn, theo Eat This, Not That!

Tuy nhiên, việc bổ sung ngũ cốc tinh chế vào chế độ ăn uống của bạn có những hậu quả tiêu cực đối với sức khỏe. Vì vậy, nếu bạn đang bổ sung nhiều loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống của mình, hãy chọn ngũ cốc nguyên hạt khi có thể.

Một đĩa ăn gồm phần lớn là rau củ; protein động vật chỉ chiếm khoảng 1/4 đĩa.

Bình luận về nghiên cứu, chuyên gia dinh dưỡng Julieanna Hever, tác giả của cuốn The Choose You Now Diet and The Healthspan Solution nói với Eat This, Not That! rằng nó bổ sung vào bằng chứng ngày càng tăng liên kết việc thay thế các sản phẩm từ động vật cho các sản phẩm dựa trên thực vật của chúng để giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tật và sống lâu hơn.

Chuyên gia Hever nói: “Khi nhìn rộng vào dữ liệu, chế độ ăn dựa trên thực vật không chỉ có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính và tỷ lệ tử vong mà còn có thể đảo ngược các tình trạng nghiêm trọng như bệnh tim mạch giai đoạn cuối và bệnh tiểu đường loại 2”, theo Eat This, Not That!

Có nhiều lợi ích của việc áp dụng chế độ ăn kiêng dựa trên thực vật, tuy nhiên, có thể rất khó để thực hiện sự thay đổi.

Có thể bạn sẽ gặp may mắn hơn khi bắt đầu với những thay đổi nhỏ, thay vì cố gắng cắt bỏ hoàn toàn protein động vật.

Chuyên gia khuyên nên giảm lượng thịt động vật, và thay vào bằng protein thực vật.

"Một trong những mẹo yêu thích của tôi để đưa nhiều protein thực vật vào chế độ ăn uống là điều tôi gọi là 'đi theo 50-50'", chuyên gia dinh dưỡng Charlotte Martin, và là tác giả của The Plant-Forward Solution, cho biết.

“Chỉ cần hoán đổi một nửa lượng protein động vật trong một công thức yêu thích thành một loại protein thực vật - điều này hiệu quả với nhiều công thức nấu ăn", chuyên gia Martin nói thêm, theo Eat This, Not That!

Ví dụ, cô Martin khuyên bạn nên hoán đổi một nửa số thịt trong nước sốt bolognese lấy đậu lăng.

Nói chung, cô ấy lưu ý rằng thêm một ounce (1 ounce = 28,35 gram) đậu phụ hoặc 1/4 cốc đậu phụ thường có thể thay thế cho mỗi “ounce hoặc hai ounce” thịt.

Ngoài ra, cô Martin gợi ý sử dụng mì ống làm từ cây họ đậu để có thêm protein thực vật vào chế độ ăn uống của bạn và thêm hạt chứa protein vào bữa ăn của bạn khi bạn có thể.