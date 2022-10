Gia Lai chấm chung khảo 15 ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc của phụ nữ

(GLO)- Sáng 12-10, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức chấm chung khảo cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” năm 2022 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Trong thời gian tối đa 8 phút, 15 phụ nữ có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh/khởi nghiệp xuất sắc lọt vào vòng chung khảo thuyết trình về dự án, ý tưởng của mình; lý do xây dựng kế hoạch kinh doanh; thông tin về sản phẩm, dịch vụ, khách hàng; đánh giá khả năng tham gia thị trường; mô tả những đóng góp, tác động đến môi trường xã hội, đặc biệt đối với cộng đồng…Ngoài ra, thí sinh trả lời những câu hỏi do hội đồng giám khảo đặt ra; đồng thời được giám khảo góp ý để hoàn thiện ý tưởng, dự án kinh doanh, khởi nghiệp trong thời gian tới.

Thí sinh trình bày ý tưởng khởi nghiệp trước hội đồng giám khảo. Ảnh: Minh Châu

Ban giám khảo chấm điểm các ý tưởng dựa trên các yếu tố như: tính sáng tạo, tính khả thi, tính bền vững và tiềm năng phát triển…Sau buổi chấm chung khảo, ban tổ chức đã chọn 10 ý tưởng kinh doanh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng. Kết quả sẽ được công bố và trao giải vào sáng ngày 19-10 gắn với “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp-sáng tạo” năm 2022. Trong đó, Hội LHPN tỉnh trao 1 giải thưởng ý tưởng xuất sắc nhất để hỗ trợ kinh phí khởi nghiệp; 1 ý tưởng được hỗ trợ tư vấn, xây dựng nhãn hiệu (so Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ); 1 ý tưởng khởi nghiệp dành cho phụ nữ dân tộc thiểu số (do Hội Nữ doanh nhân tỉnh hỗ trợ); 1 ý tưởng khởi nghiệp cho phụ nữ yếu thế (do Hội LHPN nữ TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ).

Sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ trưng bày cuộc thi. Ảnh: Minh Châu

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã phát động cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo” trong toàn tỉnh. Qua 10 tháng triển khai, ban tổ chức nhận được 102 ý tưởng tham gia của phụ nữ 17 huyện, thị xã, thành phố. Sau khi tổ chức đánh giá, sơ loại, ban tổ chức lựa chọn 50 dự án, ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu lọt vào vòng sơ khảo và tiếp tục chọn ra 15 ý tưởng, kế hoạch kinh doanh/khởi nghiệp xuất sắc vào vòng chung khảo.

Các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi thuộc các lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, dược liệu, phát triển nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số và phát triển du lịch cộng đồng. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và toàn xã hội về phong trào phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đổi mới sáng tạo; tăng cường kết nối nguồn lực, đầu tư, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, giới thiệu, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ.

MINH CHÂU