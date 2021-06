Gia Lai: Học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đạt giải ba cuộc thi thiết kế áo lớp năm 2021

(GLO)- Chiều 1-6, thầy Hoàng Trọng Dũng-Bí thư Đoàn Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết, tập thể lớp 12A5 của trường vừa đạt giải ba cuộc thi thiết kế áo lớp năm 2021 do Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh (Hutech) tổ chức.





Tập thể lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) với áo đồng phục thiết kế đạt giải. Ảnh: Mộc Trà

Theo đó, giải thưởng được trao gồm: 10 triệu đồng tiền mặt cho tập thể đạt giải; học bổng 30 triệu đồng/thành viên lớp đạt giải khi theo học tại Hutech năm 2021 và 5 triệu đồng cho Quỹ khuyến học của trường.



Bám sát chủ đề “Follow your dream”, tập thể lớp 12A5 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã mang đến cuộc thi bản thiết kế với hình vẽ những nam sinh, nữ sinh đứng trong khinh khí cầu trên nền áo màu xanh dương tượng trưng cho bầu trời xanh; kèm thông điệp: “Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên và đều có sức mạnh để biến mơ ước trở thành hiện thực, miễn là giữ vững niềm tin”.



Cuộc thi do Hutech phát động từ tháng 10-2020 đến tháng 4-2021, dành cho tất cả tập thể lớp 10, 11 và 12 đang theo học tại các trường THPT trên cả nước năm học 2020-2021. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của học sinh đến từ 160 trường THPT thuộc 46 tỉnh, thành phố với 317 bản vẽ. Sau 2 vòng thi, học sinh Trường THPT Xuân Lộc (Đồng Nai) đã xuất sắc giành giải nhất, giải nhì thuộc về Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu (An Giang) và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Gia Lai) đạt giải ba.



MỘC TRÀ