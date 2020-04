Làm giàu khác người: Bắt cá thần tiên đẻ theo ý thích

Với những thành công của mình, anh Hồ Nhuận Đăng Sơn đã nhận được nhiều bằng khen của UBND tỉnh, T.Ư Hội NDVN và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ… Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Long An Trần Quốc Toản đánh giá, anh Sơn là một điển hình của nông dân sáng tạo, làm kinh tế có hiệu quả ở tỉnh Long An.