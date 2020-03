Ông chủ 8X kiếm nửa tỷ mỗi năm từ thứ cả làng bỏ đi

Nhân vật nói trên là anh Lý Văn Vương, sinh năm 1987, ở thôn Ao Kham - Làng Cầu xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Bằng sự nhạy bén, dám nghĩ dám làm, chỉ sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, mô hình sản xuất than sạch không khói của anh đã bước đầu mang lại hiệu quả, cho thu nhập 500 triệu đồng/năm.

Chúng tôi đến thăm xưởng sản xuất than sạch của Lý Văn Vương khi nơi đây vẫn đang ngổn ngang cho việc chuẩn bị lắp ráp, xây dựng và mở rộng nhà xưởng. Song sự thành công bước đầu chỉ sau hơn 1 năm gây dựng cơ sở sản xuất than sạch không khói tại quê nhà đã cho thấy sự mạnh dạn, nhạy bén và dám nghĩ dám làm của thanh niên Lý Văn Vương đang là hướng đi đúng đắn.

Vương cho biết nghề sản xuất than này phù hợp ở nông thôn và nếu có ai muốn mở xưởng sản xuất than thì Vương sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về kỹ thuật. Thực tế Vương đã chuyển giao kỹ thuật cho 2 người bạn ở Bắc Giang và Cao Bằng, mô hình của họ đã và đang phát triển ổn định.

Anh Vương đang tất bật chuẩn bị than sạch mới ra lò để giao cho khách đến từ Bắc Giang.

Năm 2010, Vương tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Lạng Sơn. Đến năm 2012, tốt nghiệp Trường Trung cấp Y Hà Nội, dù đã đi làm ở một vài nơi nhưng anh không theo được nghề mình học. Năm 2015, anh thuê địa điểm để mở xưởng ép củi chấu tại thành phố Lạng Sơn. Năm 2016, qua tìm hiểu và nhận thấy nhu cầu dùng than để nướng đồ ăn của các nhà hàng trên địa bàn, anh chuyển sang làm than sạch không khói.

Giữa năm 2018, sau khi bước đầu thành công với nghề làm than sạch, anh Vương quyết định trở về quê hương – nơi mình sinh ra để gây dựng cơ sở, phát triển kinh tế gia đình bằng nghề làm than sạch không khói. Về địa điểm mới, ngoài kiến thức và kinh nghiệm, kỹ thuật đã có, anh phải bắt tay gây dựng cơ sở từ đầu.

Anh Vương đã mạnh dạn vay 500 triệu đồng của ngân hàng, cộng với nguồn vốn của mình và vay thêm anh em họ hàng được tổng số tiền 800 triệu đồng để đầu tư xây dựng nhà xưởng và máy móc.

Công nhân đang đưa sản phẩm vào lò nung tại xưởng sản xuất than sạch của anh Vương.

Vương cho biết, công đoạn làm than sạch phải thực hiện khá công phu, tỉ mỉ và phải có kỹ thuật như: mùn cưa sau khi mua về đem sấy khô, ép qua nhiệt thành những thanh gỗ cứng rồi được nung trong lò khoảng từ 7 - 15 ngày. Sau đó được làm nguội và cho ra những thanh than sạch, đảm bảo chất lượng.

"Chắc là có duyên nên tôi mới đến được với nghề này. Tôi nhận thấy nghề náy rất có tương lai. Tôi làm xưởng than đến hiện tại được gần 3 năm rồi, nhưng về xưởng mới này được hơn 1 năm. Lúc bắt đầu, tôi cũng gặp nhiều thất bại, những lần thất bại như thế thì đúc rút kinh nghiệm tìm hướng khắc phục từng chút từng chút một và hiện tại kết quả mới được như ngày hôm nay".

Hiện xưởng than của Vương đang thực hiện sản xuất gối nhau trung bình 3 ngày được 1 mẻ khoảng 8 tạ than, tương tương 8 tấn than/tháng, với giá trung bình 10.000 đồng/kg, Mỗi tháng Vương thu về 80 triệu đồng, trừ chi phí khoảng 1 nửa thì số lãi từ làm than sạch cho Vương được 40 triệu đồng/tháng.

Sản phẩm than sạch này được nhiều nhà hàng, quán ăn trong tỉnh và các tỉnh lân cận đặt mua.

Số than sạch do Vương sản xuất chủ yếu được xuất bán cho các nhà hàng trên thành phố Lạng Sơn, dùng để nướng đồ ăn. Thức ăn được nướng từ sản phẩm than sạch sẽ không bị hấp thu các khí độc, không gây ảnh hưởng xấu cho sức khỏe, Than sạch từ mùn cưa gỗ tươi không sản sinh ra khí lưu huỳnh, giữ được môi trường ngay khu vực bàn nướng sạch và có thời gian sử dụng lâu hơn do với các than hoa bình thường.

Vương cho biết thêm, hiện do việc cung cấp chưa đủ nhu cầu cho các nhà hàng nên mới đây Vương đã đầu tư thêm 100 triệu đồng để mua máy sấy thùng quay cho dây chuyền sản xuất của mình. Khi hoàn thành sẽ nâng công suất sản lượng lên cao hơn, dự kiến 1 tháng Vương sẽ thu được 15 tấn than, đồng thời sẽ tạo việc làm cho 3 lao động địa phương với thu nhập từ 6,5-7 triệu đồng/tháng.

Thành công bước đầu chỉ sau gần một năm gây dựng cơ sở sản xuất than sạch không khói tại quê nhà đã cho thấy sự mạnh dạn, nhạy bén và dám nghĩ, dám làm của thanh niên Lý Văn Vương đang là hướng đi đúng đắn. Vương cho biết: Nghề sản xuất than này phù hợp với ở nông thôn và nếu có bạn nào muốn mở xưởng sản xuất than thì tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ về kỹ thuật.

Anh Vương luôn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm nếu thanh niên nào mong muốn khởi nghiệp.

Dẫu trước mắt còn nhiều ngổn ngang, song với sự mạnh dạn, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình cùng với nhu cầu cao của thị trường, đây sẽ điểm thuận lợi và là cơ sở để chàng thanh niên Lý Văn Vương tiếp tục mở rộng và phát triển mạnh hơn nữa mô hình sản xuất than sạch không khói, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.