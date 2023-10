Cảnh báo thủ đoạn giả danh ngân hàng lừa cho vay vốn online với lãi suất thấp

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có thông báo về thủ đoạn sử dụng trang Facebook “V.C.B Hỗ trợ vay online 24/7” và tài khoản Zalo “Nguyễn Vũ” (số điện thoại 0588580219) giả danh Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam để quảng cáo các chương trình cho vay vốn online với lãi suất thấp nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 2-10-2023, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) nhận được Công văn số 4155/CSĐT-HS(Đ3) ngày 26-9-2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an TP. Đà Nẵng) về việc phối hợp cung cấp thông tin; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm.

Theo đó, hiện nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng xảy ra vụ việc có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan CSĐT (Công an TP. Đà Nẵng) xác định các đối tượng đã lập, sử dụng trang Facebook “V.C.B Hỗ trợ vay online 24/7” và tài khoản Zalo “Nguyễn Vũ” (số điện thoại đăng ký: 0588580219) giả danh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để quảng cáo các chương trình cho vay vốn online với lãi suất thấp.

Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn thì các đối tượng đề nghị kết bạn Zalo qua số điện thoại 0588580219 và yêu cầu cung cấp ảnh thẻ ngân hàng, căn cước công dân (chụp ảnh mặt trước, sau). Tiếp đến, các đối tượng đề nghị khách hàng phải có số dư trong tài khoản ngân hàng từ 2 triệu đồng trở lên mới đủ điều kiện giải ngân. Khi tài khoản khách hàng có tiền, các đối tượng truy cập vào website: Hpcode.vn và điền các thông tin mà khách hàng đã cung cấp để mua thẻ nạp game, rồi sử dụng thẻ game này để bán lại cho người khác để rút tiền về tài khoản ngân hàng của chúng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hành vi phạm tội, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đề nghị tổ chức, các nhân cảnh giác đề phòng trước hành vi lừa đảo trên. Đồng thời, đề nghị tổ chức, cá nhân khi có thông tin liên quan đến hành vi, thủ đoạn lừa đảo như trên liên hệ đến Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) hoặc Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an TP. Đà Nẵng (số 47 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng), qua đ/c Nguyễn Hữu Đông-cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự (số điện thoại 0905524343) được giải quyết theo quy định của pháp luật.