Cảnh báo “điểm đen” tai nạn giao thông trên các tuyến đường tránh

(GLO)- Do hạ tầng chưa đồng bộ và tổ chức giao thông còn bất cập nên tạo ra một số “điểm đen” trên các tuyến đường tránh tại Gia Lai, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông . Thực trạng này đòi hỏi cơ quan chức năng sớm triển khai các giải pháp nhằm hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tuyến đường tránh Quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn thị xã An Khê ghi nhận nhiều vụ tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay do nhiều bất cập về tổ chức giao thông. Ảnh: Văn Ngọc

Tuyến tránh quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ dài hơn 13 km, hiện đang chờ nghiệm thu đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trên tuyến đường này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Riêng tại vị trí giao nhau giữa đường tránh và tỉnh lộ 669, từ đầu năm đến nay đã xảy ra 10 vụ tai nạn, làm 1 người chết và 9 người bị thương.

Theo người dân sinh sống gần khu vực này, ngã tư giao nhau giữa đường tránh quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn thị xã An Khê và tỉnh lộ 669 có diện tích rộng, lưu lượng phương tiện lớn nhưng chỉ được lắp đặt đèn tín hiệu cảnh báo vàng. Không có đèn đỏ, không vòng xuyến, các phương tiện di chuyển tự do, dẫn đến nguy cơ va chạm rất cao. Thêm vào đó, nhiều người điều khiển phương tiện chủ quan, thiếu quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu khiến tình hình càng trở nên phức tạp.

Chị Nguyễn Thị Hồng Điệp (tổ 1, phường An Phước, thị xã An Khê) chia sẻ: “Người dân rất mong ngành chức năng sớm lắp đèn tín hiệu giảm tốc độ tại đây. Có hệ thống đèn điều tiết giao thông thì sẽ hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra”.

Cũng trên tuyến tránh quốc lộ 19 đoạn qua thị xã An Khê, nhiều vị trí mặt đường chưa được mở rộng đồng bộ, hình thành các “nút thắt cổ chai”. Một số điểm giao cắt giữa đường dân sinh và đường tránh bị khuất tầm nhìn, không có gương cầu hay biển cảnh báo, gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Mới đây, tại khu vực ngã tư giữa đường liên xã và tuyến tránh quốc lộ 19 đoạn qua làng Bông Lar (xã Ia Băng, huyện Đak Đoa) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong. Ông Lương Ngọc Quyết (làng Bông Lar) cho hay: “Xe tải thường chạy tốc độ cao, còn người dân từ đường nhỏ ra bị khuất tầm nhìn nên rất dễ xảy ra va chạm”.

Tại ngã tư đường tránh quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn huyện Đak Đoa giao với đường liên xã thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Ảnh: M.P

Trước đó, sau khi nhận được phản ánh của địa phương, các cơ quan chức năng đã tiến hành lắp đặt hệ thống đèn vàng cảnh báo, bảng “Stop”, biển “Chú ý quan sát” và gờ giảm tốc tại các điểm giao cắt để cảnh báo người điều khiển phương tiện. Tuy nhiên, theo ghi nhận, nhiều tài xế vẫn không tuân thủ hiệu lệnh, phóng nhanh, vượt ẩu khi qua khu vực này.

Không chỉ các tuyến tránh quốc lộ 19, tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thị trấn Chư Sê cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Tuyến đường dài 11 km, có 5 điểm giao cắt, trong đó có 4 điểm có tầm nhìn bị che khuất bởi nhà dân, hàng rào hoặc cây xanh.

Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thị trấn Chư Sê cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông do tầm nhìn bị che khuất bởi nhà dân, hàng rào hoặc cây xanh. Ảnh: M.P

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế: Ủy ban nhân dân tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các địa phương trong toàn tỉnh nằm trong dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 khẩn trương rà soát các điểm bất cập về an toàn giao thông, nhất là về kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông. Qua đó, tỉnh đã kiến nghị với Ban Quản lý Dự án 2 (Bộ Xây dựng) có phương án điều chỉnh phù hợp. Tuy nhiên, hiện nay, ở một số khu vực vẫn còn tình trạng mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo đó, UBND tỉnh tiếp tục đề nghị Ban Quản lý Dự án 2 có những giải pháp kịp thời để khi bàn giao tuyến đường sẽ được thông suốt và an toàn.

Đặc biệt, tại điểm giao với quốc lộ 25, nhiều hộ dân xây dựng công trình sát mặt đường, không có hành lang bảo vệ an toàn. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác giải phóng mặt bằng chưa được thực hiện triệt để. Khi triển khai, dự án chỉ đền bù phần lòng đường và 1 m lề đường, phần còn lại trong chỉ giới đường bộ không được giải tỏa. Hậu quả là nhà cửa, công trình dân sinh vẫn bám sát mặt đường, làm hạn chế tầm nhìn tại các nút giao thông, gây mất trật tự an toàn giao thông.

Để hạn chế tai nạn giao thông trên các tuyến đường tránh, ngành chức năng cần sớm khảo sát, điều chỉnh tổ chức giao thông hợp lý, nhất là tại các giao lộ nguy hiểm. Việc đầu tư lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu, vòng xuyến, biển báo giảm tốc độ… là những giải pháp cấp thiết.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt ẩu, không chấp hành hiệu lệnh giao thông. Về lâu dài, các cơ quan chức năng cần khẩn trương rà soát các tuyến đường tránh trên địa bàn tỉnh để có phương án điều chỉnh hạ tầng giao thông, tăng cường lắp đặt hệ thống cảnh báo, xử lý “điểm đen” tai nạn.