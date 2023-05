Cán bộ công an bất chấp nguy hiểm cứu nhiều du khách

Nghe tiếng kêu cứu, các cán bộ, nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhanh chóng chạy ra bãi biển, bất chấp hiểm nguy hiểm, lao mình cứu du khách gặp nạn.

Tối 1-5, Phòng Hậu Cần, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời cứu nhiều du khách không may bị sóng biển cuốn xa bờ, đuối nước để đưa vào an toàn.

Vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Phú Đ, thường trú tại TP Hà Nội, tắm biển tại bãi tắm Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) thì không may bị sóng cuốn trôi.

Rất may lúc này, nghe tiếng kêu cứu, các cán bộ, nhân viên Nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô thuộc phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm trung tá Đinh Viết Trung (giám đốc) và Chu Văn Đức, Nguyễn Nhật Linh, Phan Phước Linh, Phan Văn Vũ, Trần Duy Hoàng, Nguyễn Gia Bảo kịp thời phát hiện và cứu hộ nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 30-4, một nhóm khách du lịch thuộc Công ty Du lịch H.C., huyện Thường Tín, TP Hà Nội, lưu trú tại nhà nghỉ dưỡng Thanh Tâm ở thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc và đến tắm ở bãi biển phía sau nhà nghỉ dưỡng Lăng Cô. Lúc này thời tiết không thuận lợi, sóng biển đánh mạnh nên có hai du khách bị sóng biển cuốn xa ra bờ, đuối nước.

Nghe tiếng tri hô kêu cứu của người dân, nhóm cán bộ và nhân viên trên đã nhanh chóng lấy phao cứu hộ, gấp rút chạy đến bãi biển rồi nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn vật lộn với con sóng lớn, nguy hiểm, đưa 2 du khách vào bờ an toàn.