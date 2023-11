Biểu tình tại nhiều nơi trên thế giới kêu gọi chấm dứt xung đột Israel-Hamas

(GLO)-Nghị quyết về xung đột Israel - Hamas, do Malta đệ trình, được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua hôm 15/11 với 12 phiếu thuận và ba phiếu trắng từ Mỹ, Nga và Anh.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu đang ở khu vực bang Shan, bang Kayin và bang Rakhine, Myanmar cần nhanh chóng chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

(GLO)-Theo báo The Times of Israel ngày 12/11, Cơ quan An ninh Shin Bet và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội đã bắt khoảng 20 thành viên của Hamas ở trung tâm Dải Gaza đưa về Israel để tra hỏi.