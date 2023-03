(GLO)- Chiều 3-3, đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 3 với Chi bộ 6 (Đảng bộ xã An Phú, TP. Pleiku).

Cùng tham dự có các đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku; đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND và một số phòng, ban của thành phố; cấp ủy, chính quyền xã An Phú cùng 8/10 đảng viên trong Chi bộ 6.

Tại buổi sinh hoạt, Phó Bí thư Chi bộ 6 Võ Đình Phúc đã thông tin tình hình thời sự, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 2 của Đảng ủy xã An Phú; phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, chắt lọc một số kinh nghiệm trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh bạn để các đảng viên trong Chi bộ nắm bắt và có thể linh hoạt áp dụng ở địa bàn.

Đánh giá khái quát công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 2 và gợi ý thảo luận phương hướng nhiệm vụ tháng 3-2023 của Chi bộ, Bí thư Chi bộ 6 Nguyễn Văn Huỳnh cho hay: “Chi bộ hiện có 10 đảng viên; trong đó có 9 đảng viên chính thức, 1 đảng viên dự bị. Hệ thống chính trị ở thôn được kiện toàn vững mạnh. Toàn thôn có 257 hộ với 1.052 nhân khẩu. Hầu hết người dân sống bằng nghề nông, buôn bán nhỏ lẻ và làm công nhân cho các công ty, xí nghiệp trong tỉnh. Cán bộ, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, an tâm lao động sản xuất và tham gia tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đời sống kinh tế ngày được nâng lên, số hộ nghèo giảm và hộ khá, giàu tăng lên; hiện thôn còn 1 hộ nghèo, 1 hộ cận nghèo”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã An Phú, trong tháng 2, Chi bộ 6 đã khắc phục khó khăn, đoàn kết triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, nhiệm vụ mà Nghị quyết Chi bộ đề ra. Theo đó, Chi bộ đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn. Ban Nhân dân thôn phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND xã; theo dõi tình hình thời tiết cực đoan, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và hướng dẫn bà con chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chỉ đạo các lực lượng không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự; chăm lo Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn.

Mặt trận và các đoàn thể duy trì chế độ sinh hoạt, họp định kỳ; phối hợp với Ban Nhân dân thôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Chi hội Nông dân thôn đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2027 và kiện toàn Ban Chấp hành. Công tác giao quân đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của xã. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững…

Tham gia thảo luận, các đảng viên cơ bản thống nhất với nội dung của báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong tháng 2; đồng thời, nêu lên những khó khăn, bất cập đang gặp phải và đề xuất lãnh đạo cấp trên quan tâm tháo gỡ. Đảng viên Nguyễn Hồng Trinh nêu ý kiến: Tôi rất phấn khởi khi đời sống người dân thôn 6 nói riêng và xã An Phú nói chung không ngừng khởi sắc, đủ đầy. Tuy nhiên, hiện nay, nước sạch nông thôn tại An Phú vẫn là vấn đề đáng lưu tâm. Nước máy chưa về tới trong khi nguồn nước ngầm ở địa bàn khó tránh khỏi ô nhiễm do nông dân thường xuyên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình sản xuất lúa, rau màu. Thêm vào đó, Nhà văn hóa thôn đã xuống cấp, chưa được đầu tư công trình vệ sinh gây bất tiện cho người dân khi đến tham gia sinh hoạt, hội họp. Vì vậy, rất mong Chi bộ và lãnh đạo các cấp quan tâm.

Đảng viên Nguyễn Thái Sơn cũng đề nghị cấp trên sớm xem xét, đầu tư xây dựng chợ An Phú để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia mua bán tại đây. Bởi lẽ, khu chợ hiện tại nằm bên cạnh quốc lộ 19, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Ông Sơn cũng cho rằng Chi bộ và Đảng bộ xã nên xem xét lại 2 hợp tác xã trên địa bàn vì hoạt động kém hiệu quả.

Với tinh thần dân chủ, cởi mở, đại diện cấp ủy Chi bộ 6, Đảng ủy xã An Phú đã lần lượt giải trình, cung cấp một số thông tin liên quan đến những kiến nghị, đề xuất của các đảng viên. Chi bộ cũng thống nhất và biểu quyết thông qua Nghị quyết tháng 3 với một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như: làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Chi bộ; tập trung hướng dẫn bà con chăm sóc rau, hoa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo kế hoạch của xã; tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện; củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tại chỗ đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao công tác chuẩn bị của Chi bộ 6 cho buổi sinh hoạt định kỳ; quá trình tổ chức sinh hoạt cơ bản đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, theo Bí thư Tỉnh ủy, cấp ủy, Chi bộ 6 cần đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung vào những nhiệm vụ hết sức cụ thể để nâng cao sức chiến đấu của một tổ chức Đảng ở khu dân cư. Trước hết là quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên; gắn trách nhiệm của cấp ủy và từng đồng chí đảng viên với từng địa bàn dân cư trong thôn để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Cùng với đó, Chi bộ cần lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng các tổ chức đoàn thể gồm: chi hội nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, người cao tuổi… Đặc biệt, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt và hoạt động của Chi bộ; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên cho Chi bộ.

Đối với Nghị quyết tháng 3 của Chi bộ 6, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng phương hướng, nhiệm vụ đề ra cần cụ thể hơn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phải giao trách nhiệm cho từng đảng viên, làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku Trần Xuân Quang đã trao tặng phần quà cho Chi bộ 6.

Cũng trong chiều 3-3, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên cùng đoàn công tác đã đi thăm quan, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất-kinh doanh của 2 doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã An Phú, gồm: Công ty TNHH một thành viên Hương Đất An Phú (chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm rau, củ, quả đạt tiêu chuẩn VietGAP) và Công ty cổ phần Nafoods Tây Nguyên (chuyên nghiên cứu, sản xuất giống chanh dây công nghệ cao và chế biến nước ép chanh dây).