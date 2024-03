Bệnh nhân gặp biến chứng sau phẫu thuật kéo dài “cậu nhỏ”

(GLO)- Nam thanh niên 27 tuổi gặp tình trạng đau đớn, không thể quan hệ do bị cong 160 độ sau phẫu thuật kéo dài “cậu nhỏ” tại một bệnh viện.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị cho 1 nam bệnh nhân 27 tuổi bị cong dương vật, không thể quan hệ tình dục do bị cong về phía bụng khoảng 160 độ.

Bệnh nhân gặp biến chứng sau khi tiến hành phẫu thuật kéo dài dương vật đang được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 điều trị. Ảnh: BVCC

Theo trình bày của bệnh nhân là 2 tháng trước đó có đến một bệnh viện ở tỉnh phẫu thuật thuật để kéo dài dương vật. Tuy nhiên, sau đó bệnh nhân không thể quan hệ tình dục vì độ cong bất thường này.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bệnh nhân được chẩn đoán cong dương vật do quá trình tạo sẹo co kéo sau khi phẫu thuật kéo dài dương vật chưa đúng kỹ thuật. Do đó, các bác sĩ phải chỉ định mổ chỉnh cong dương vật.

Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc-Khoa Nam học của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 còn cho biết, khi dương vật cong trên 30 độ, nam giới có thể gặp khó khăn khi quan hệ tình dục, gây đau cho bản thân hoặc đối tác. Lúc này, nam giới cần phẫu thuật chỉnh độ cong dương vật.