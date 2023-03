Tin liên quan Ayun Pa: Sôi động giải đua xe đạp quần chúng

Những năm gần đây, phong trào xe đạp thể thao trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ, thu hút nhiều người tham gia. Tuy nhiên, đến nay, chỉ có thị xã Ayun Pa tiên phong tổ chức giải đua xe đạp quần chúng. Năm 2022, giải đấu quy tụ 25 cua rơ phong trào của 5 Câu lạc bộ (CLB) gồm: Xe đạp Biek An Khê, Xe đạp Gia Linh Pleiku, Xe đạp Gia Lai, Xe đạp Phố núi và CLB Xe đạp thị xã Ayun Pa.

Ở giải đấu năm nay, Ban tổ chức đã mở rộng quy mô để giải trở nên chuyên nghiệp hơn. Theo đó, giải thu hút 90 cua rơ phong trào của 13 CLB. Ngoài các CLB trên địa bàn tỉnh thì còn có các CLB ở một số tỉnh lân cận như: Đak Lak, Phú Yên, Bình Định. Đây được xem như bước tiến mới cho sự kiện đua xe đạp quần chúng ở Gia Lai. Nhằm tạo điều kiện và khích lệ vận động viên ở các lứa tuổi khác nhau, Ban tổ chức chia 2 nhóm tuổi gồm: nam trẻ (18-40 tuổi) và nam trung (trên 40 tuổi).

Cùng với đó, đường đua cũng có sự thay đổi. Thay vì dọc theo quốc lộ 25 đến khu vực đèo Tô Na thì ở giải năm nay, các cua rơ sẽ chạy khép kín quanh các tuyến đường thuộc trung tâm thị xã như: Hoàng Hoa Thám, Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ… với tổng chiều dài khoảng 32 km. Điều này đòi hỏi công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên đường đua được nâng cao và tạo điều kiện để khán giả có thể bám sát diễn biến của cuộc đua; việc hỗ trợ các tay đua cũng thuận lợi hơn.

Theo ông Lại Quang Minh-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã Ayun Pa: Giải tổ chức nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng thị xã Ayun Pa (19/3/1975-19/3/2023) và kỷ niệm 16 năm Ngày thành lập thị xã (30/3/2007-30/3/2023). Đây cũng là sự kiện chào mừng khánh thành sân vận động thị xã; lễ khai mạc, bế mạc giải cũng được tổ chức tại đây.

“Nhằm đảm bảo tính khách quan, chúng tôi mời 2 trọng tài quốc gia của Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam về điều hành giải. Công an thị xã cũng có kế hoạch riêng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trên đường đua. 50 đoàn viên, thanh niên của thị xã tham gia làm tình nguyện viên để hỗ trợ cho giải”-ông Minh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Minh, giải năm nay nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà tài trợ, trong đó có bà Lê Thị Sen-Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Xe đạp-Mô tô thể thao Việt Nam. Bà Sen không chỉ huy động các CLB xe đạp thể thao ngoài tỉnh tham gia mà còn ủng hộ một phần kinh phí trao thưởng. Nhờ vậy, cơ cấu giải thưởng năm nay tương đối hấp dẫn.

Ông Lương Quang Phúc-Chủ nhiệm CLB Xe đạp thị xã Ayun Pa-hồ hởi: “Chúng tôi rất vui khi 2 năm liên tiếp, thị xã Ayun Pa tổ chức Giải Đua xe đạp quần chúng. Càng vui hơn khi năm nay có thêm các CLB ở ngoài tỉnh tranh tài. Tại giải năm nay, CLB có 6 thành viên tham gia và đang nỗ lực tập luyện để đạt thành tích tốt cho đơn vị chủ nhà”.

Trong khi đó, nhà vô địch giải đấu năm 2022 Đặng Ngọc Hạnh (CLB Xe đạp Phố núi) cũng háo hức chia sẻ: “Với người đam mê xe đạp như chúng tôi thì đây là cơ hội tuyệt vời để giao lưu, cọ xát. Một năm, chúng tôi chỉ được tham gia giải đấu bài bản như thế này tại Gia Lai, còn thường phải đi các tỉnh khác để so tài. Hy vọng thời gian tới có nhiều địa phương tổ chức các giải xe đạp phong trào hơn nữa”.