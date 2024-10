An Khê tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024

(GLO)- Chiều 30-10, Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức tổng kết công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Năm 2024, Thường trực Thị ủy An Khê, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận để triển khai thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ. Các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình nhằm triển khai các chủ trương, chính sách đảm bảo củng cố quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế-xã hội.

Tặng giấy khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã xuất Quỹ “Vì người nghèo” của thị xã hơn 2,22 tỷ đồng để tặng 2.850 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, sửa chữa, xây mới 10 căn nhà và hỗ trợ vốn sinh kế, giúp đỡ sản xuất, giúp khám bệnh, chữa bệnh cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người dân trên địa bàn đóng góp 1,36 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi).

Từ đầu năm đến nay, người đứng đầu cấp ủy đã tổ chức 169 cuộc tiếp dân; tổ chức 17 cuộc tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Thông qua công tác tiếp dân, đối thoại đã giải quyết được nhiều vấn đề ở địa phương, cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong năm, tổng số lượt công dân đã tiếp là 53 lượt với 78 người, giảm 2 lượt, 11 người so với cùng kỳ năm 2023; tổng số đơn tiếp nhận 174 đơn, giảm 5,51% so với cùng kỳ năm 2023; số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết là 140 đơn, trong đó đã giải quyết 98 đơn, đang giải quyết 42 đơn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

Các đơn vị lực lượng vũ trang tăng cường lực lượng bám địa bàn, giúp Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội hướng về cơ sở, tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; tích cực triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Phong trào “Dân vận khéo” được quan tâm triển khai tích cực.

Dịp này, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê khen thưởng 8 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận; khen thưởng 8 tập thể, 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024.