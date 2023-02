Tin liên quan "Đại thụ" làng Phung

Làng Pốt (xã Song An) hiện có 81 hộ người Bahnar. Trước đây, một số đối tượng bất hảo ở địa phương khác thường lôi kéo một số thanh-thiếu niên trong làng tụ tập uống rượu bia rồi gây hấn đánh nhau. Trước tình hình đó, với trách nhiệm là công an viên, ông Đinh Văn Bắc phối hợp với lực lượng Công an xã tiến hành tuần tra, gọi hỏi răn đe các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, ông chủ động gặp gỡ thanh-thiếu niên thường xuyên tụ tập để phân tích những hành vi vi phạm pháp luật như: điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia, tụ tập đông người. Đồng thời, ông khuyên nhủ họ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế.

Không những vậy, ông Bắc còn tham gia giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra trong làng. Với cách phân xử khéo léo, hợp tình, hợp lý nên mọi việc đều được ông hòa giải thấu đáo, ổn thỏa. Chỉ tính riêng năm 2022, ông Bắc đã hòa giải thành công 3 vụ việc mâu thuẫn vợ chồng. “Tôi vận động bà con chấp hành các quy định của pháp luật, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế. Đến nay, làng Pốt đạt 17 tiêu chí xây dựng làng nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2023 đạt chuẩn nông thôn mới. Gia đình tôi có 6 ha keo, 2 sào lúa và 7 con bò nên kinh tế ổn định”-ông Bắc bộc bạch.

Đại úy Lê Công Bình-Phó Trưởng Công an xã Song An-cho hay: Ông Bắc là người Bahnar nên am hiểu phong tục tập quán của bà con. Thời gian qua, ông Bắc đã hỗ trợ lực lượng Công an trong tuyên truyền, vận động người dân làm căn cước công dân gắn chip điện tử. Nhờ vậy, đến nay, 100% người dân đủ điều kiện đã có thẻ căn cước công dân, thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Với sự đóng góp của mình, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020-2021.

Tương tự, hơn 10 năm qua, ông Đinh Bon (làng Hòa Bình, xã Tú An) thường xuyên đến từng nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ông Bon cho hay: Làng Hòa Bình có 112 hộ với 400 khẩu. Trước đây, do nhận thức pháp luật còn hạn chế nên tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật diễn ra khá phổ biến. Trong một bữa nhậu, chỉ vì vài lời nói hiểu nhầm mà một số thanh niên làng Hòa Bình và làng Groi (xã Kông Pla, huyện Kbang) mâu thuẫn rồi cầm hung khí kéo nhau vào làng gây rối, đánh nhau. Nắm được thông tin, ông phối hợp với Tổ tự quản của làng đến hiện trường. Tại đây, ông phân tích hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh niên này. Sau đó, hai bên đã thấy rõ việc làm sai trái của mình.

Năm 2022, đội ngũ người có uy tín ở thị xã An Khê đã cung cấp cho cơ quan Công an 7 tin báo có giá trị về an ninh trật tự. Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Thành Huy-Trưởng Công an thị xã-cho biết: Đội ngũ người có uy tín tại địa phương luôn gương mẫu, tiên phong trong việc chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp với lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Người có uy tín là “cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực cho cơ quan Công an thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.