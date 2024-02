An Khê đầu tư hoàn thiện trạm y tế xã, phường

(GLO)- Với tổng mức đầu tư hơn 7,8 tỷ đồng, Trạm Y tế các xã: Song An, Thành An và phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã bước đầu đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh (KCB) của người dân.

Cuối tháng 1-2024, công trình Trạm Y tế xã Song An, xã Thành An và phường An Bình đã được bàn giao cho đơn vị quản lý, sử dụng. Cơ sở mới khang trang, phòng khám đầy đủ giúp các trạm y tế nâng cao hiệu quả công tác KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bà Nguyễn Thị Lợi (tổ 4, phường An Bình) cho biết: Bà bị huyết áp cao gần 10 năm nay, tháng nào cũng phải lên Trạm Y tế phường lấy thuốc uống. Lần nào bà cũng được y-bác sĩ đo huyết áp, hướng dẫn uống thuốc đúng cách; ăn uống, chăm sóc sức khỏe để huyết áp ổn định. “Trước đây, cơ sở vật chất chật hẹp, xuống cấp. Nay Trạm được đầu tư xây dựng khang trang, khuôn viên thoáng mát, phòng khám đầy đủ”-bà Lợi hồ hởi nói.

Trạm Y tế phường An Bình có 6 cán bộ, nhân viên, gồm: 1 y sĩ đa khoa, 1 dược sĩ, 2 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng, 1 chuyên viên dân số. Những năm qua, Trạm Y tế phường đã thực hiện tốt công tác khám, tư vấn và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu y tế quốc gia phòng-chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi, chương trình tiêm chủng mở rộng, quản lý và điều trị bệnh nhân lao tại cộng đồng, quản lý, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn…

Y sĩ Trần Thị Lệ Huyền-Trạm trưởng Trạm Y tế phường An Bình-cho hay: Trạm Y tế cũ tận dụng từ Khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa An Khê (nay là Trung tâm Y tế thị xã) nên chắp vá, không đúng quy cách. Theo thời gian, nhà làm việc xuống cấp, hư hỏng gây khó khăn cho hoạt động KCB, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

“Được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, trạm y tế mới có tổng diện tích 1.800 m2, trong đó, nhà làm việc rộng 226 m2 với 8 phòng chức năng: phòng khám bệnh, phòng sản, phòng lưu bệnh nhân, phòng tiểu phẫu, phòng tắm bé, phòng tiêm chủng, phòng hành chính và 1 kho dược. Từ cuối tháng 1-2024, chúng tôi đã chuyển về làm việc tại cơ sở mới”-y sĩ Huyền phấn khởi chia sẻ.

Trong khi đó, Trạm Y tế xã Thành An nằm trên địa bàn thôn 1, ngay trung tâm xã. Khu nhà làm việc cũ của Trạm được xây dựng và hoạt động từ năm 1994. Theo thời gian, nhà làm việc xuống cấp, hư hỏng. Tháng 9-2023, tỉnh đầu tư kinh phí gần 2,5 tỷ đồng xây dựng nhà làm việc cấp 4 kiên cố với 8 phòng chức năng và 1 kho vật tư. Cuối tháng 1-2024, Trạm Y tế xã tiếp quản, hoạt động KCB, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tương tự, cuối tháng 1-2024, các y-bác sĩ Trạm Y tế xã Song An cũng vui mừng chuyển đến làm việc tại cơ sở mới. Bác sĩ Từ Văn Thơm-Trạm trưởng-cho hay: Nhà làm việc cũ xây dựng năm 2005 đã xuống cấp. Trước tình hình đó, tháng 9-2023, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiến hành khảo sát, xây dựng trụ sở làm việc mới có diện tích hơn 300 m2 với 9 phòng chức năng và kho dược, kho vật tư y tế.

“Khi cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế được trang bị đầy đủ, người dân được thụ hưởng nhiều dịch vụ y tế ngay từ tuyến cơ sở; công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân thuận lợi hơn, giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Hàng tháng, Trạm tiếp đón tư vấn, KCB, chăm sóc sức khỏe cho gần 200 lượt người dân trên địa bàn”-bác sĩ Thơm thông tin.

Trao đổi với P.V, ông Trần Đức Phương-Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã An Khê-thông tin: “Thị xã An Khê có 11 trạm y tế xã, phường. Những năm qua, các trạm y tế đã phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân, góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Việc tỉnh đầu tư xây mới 3 trạm y tế đã góp phần nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Trung tâm đang làm tờ trình xin cấp thêm kinh phí để mua sắm một số vật tư liên quan cho các trạm y tế mới xây dựng xong và kinh phí sửa chữa, tu bổ Trạm Y tế các xã: Xuân An, Cửu An, Tú An và phường An Phú trong năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu KCB, chăm sóc sức khỏe cho người dân được tốt hơn”.