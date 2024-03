An Khê công bố các quyết định về công tác cán bộ

(GLO)- Ngày 29-3, tại hội nghị lần thứ 16 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã An Khê khóa XVII đã công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thị ủy An Khê (tỉnh Gia Lai) về luân chuyển, chỉ định cán bộ. Cụ thể: Luân chuyển, chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hồng Oanh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thành An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Tân nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Chủ tịch UBND phường An Tân nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Trần Thanh Cảnh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tú An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường An Phú nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Chủ tịch UBND phường An Phú nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Trần Xuân Kiếm-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Tân, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân An nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Chủ tịch UBND xã Xuân An nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Hồ Hữu Mạnh-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Xuân An để giới thiệu nhân sự để HĐND thị xã bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế-Xã hội, HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Luân chuyển, chỉ định đồng chí Trần Ngọc Vũ Tùng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Phú đến nhận công tác tại Văn phòng HĐND và UBND thị xã để bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã; chỉ định tham gia Chi ủy Chi bộ, giữ chức Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND thị xã nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự giới thiệu bầu bổ sung Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng với đó, UBND thị xã An Khê tiếp nhận ông Trần Ngọc Vũ Tùng-Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường An Phú vào làm công chức Văn phòng HĐND và UBND thị xã, bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê. Thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1-4-2024. Ông Trần Ngọc Vũ Tùng có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ ở đơn vị cũ để nhận công tác ở đơn vị mới.

Trước đó, ngày 18-9-2023, Ban Thường vụ Thị ủy An Khê đã trao quyết định luân chuyển, chỉ định đồng chí Vũ Thị Tú Trinh-Bí thư Chi bộ, Chánh văn phòng HĐND-UBND thị xã tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Tân nhiệm kỳ 2020-2025.

Các cán bộ được luân chuyển, chỉ định có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ cho Đảng ủy xã, phường để nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã, phường mới kể từ ngày 1-4-2024.