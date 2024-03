(GLO)- Sáng 6-3, tại Hội trường trực tuyến (phường Tây Sơn, thị xã An Khê), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ của thị xã An Khê.

Tin liên quan Mang Yang công bố quyết định về công tác cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Bí thư (hoặc phó Bí thư phụ trách) các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thị ủy.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định số 1169-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động và phân công Phó Bí thư Thị ủy An Khê nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, điều động và phân công đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026 giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ có trách nhiệm bàn giao công tác đang đảm nhiệm cho UBND thị xã An Khê để nhận nhiệm vụ tại Thị ủy An Khê kể từ ngày 6-3-2024.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Võ Quốc Hùng-Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định số 140-QĐ/UBND của UBND tỉnh Gia Lai về việc điều động đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhiệm kỳ 2021-2026 đến nhận công tác tại Thị ủy An Khê nhiệm kỳ 2020-2025, kể từ ngày 6-3-2024.

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Quang Thái-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Nguyễn Hùng Vỹ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng, giao phó trọng trách, nhiệm vụ mới. “Đây là niềm vinh dự, tự hào cũng là trách nhiệm của đồng chí mà cấp ủy của tỉnh cũng như cấp ủy thị xã giao phó. Vì vậy, mong muốn, tin tưởng thời gian tới ở cương vị mới, đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục đoàn kết phối hợp với cấp ủy, chính quyền thị xã hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được phân công”- đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê Nguyễn Hùng Vỹ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã luôn hỗ trợ trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ. “Ở cương vị mới, tôi tiếp tục chấp hành, thực hiện tốt công tác, tổ chức, xây dựng đảng, nguyên tắc, luật pháp; phát huy hết tinh thần trách nhiệm của người cán bộ công chức và luôn lắng nghe, tiếp thu, học hỏi, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, kiến thức cùng Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy và hệ thống chính trị thị xã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Đảng bộ thị xã đề ra, xây dựng thị xã An Khê ngày càng giàu mạnh”-tân Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê nêu quyết tâm.

Sáng cùng ngày, tại Hội trường 23-3 (phường An Tân, thị xã An Khê), HĐND thị xã An Khê khóa XIII tiến hành kỳ họp mười ba (chuyên đề) nhằm thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Huỳnh Quang Thái-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; lãnh đạo các ban tham mưu, giúp việc Thị ủy; lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, các cơ quan, ban ngành, xã, phường và 25/26 đại biểu HĐND thị xã.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Văn Cương, lý do chuyển công tác khác; giới thiệu bầu bổ sung Chủ tịch HĐND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Hùng Vỹ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đại biểu HĐND thị xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu bầu bổ sung Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đinh Văn Cương, Phó Bí thư Thị ủy An Khê.

Các đại biểu HĐND thị xã dự kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh chủ tịch HĐND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã. Kết quả, 25/25 phiếu đồng ý bầu ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy giữ chức danh Chủ tịch HĐND thị xã khoá XIII, nhiệm kỳ 2021-2026; 25/25 phiếu đồng ý bầu ông Đinh Văn Cương-Phó Bí thư Thị ủy giữ chức danh Chủ tịch UBND thị xã An Khê khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Với tinh thần tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ và đảm bảo đúng luật định, kỳ họp thứ mười ba (chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.