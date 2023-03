(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tình (SN 2003, trú thôn Thượng An 3, xã Song An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ 30, ngày 28-2-2023, Công an thị xã An Khê nhận được tin báo của chị N.T.S (trú xã Song An, thị xã An Khê) về việc chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave dựng trước nhà bị kẻ gian trộm mất.

Ngay sau đó, Công an thị xã An Khê tiến hành điều tra, truy xét. Chỉ sau hơn 5 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an thị xã An Khê đã xác định và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tình.

Tại cơ quan Công an, Tình khai nhận đã thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe trên, sau đó đem bán cho 1 người dân ở thị trấn Ea Drăng (huyện Ea H’leo, tỉnh Đak Lak) với giá 2,5 triệu đồng. Theo cơ quan Công an, Tình đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Công an thị xã An Khê đã thu hồi tang vật và tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.