Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11-11, tại km 71+200 quốc lộ 19 (đoạn thuộc thôn An Thượng 3, xã Song An, thị xã An Khê), ô tô BKS 81H-021.02 do Lê Vũ Toàn (SN 1995, ở Làng Tờ Nùng 1, xã Ya Ma, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông hướng Gia Lai đi Bình Định. Khi đi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với ô tô BKS 77C-125.76 (tài xế chưa rõ danh tính), điều khiển lưu thông hướng ngược chiều. Hậu quả cú va chạm khiến tài xế xe BKS 77C-125.76 tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn giao thông, tài xế ô tô BKS 81H-021.02 đã rời khỏi hiện trường.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thị xã An Khê phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3-PC08, Công an tỉnh Gia Lai và Cảnh sát giao thông Công an thị xã tổ chức phân luồng giao thông và tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.