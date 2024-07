8 đội bóng tranh tài chào mừng Ngày truyền thống Lực lượng An ninh nhân dân

(GLO)- Trong 2 ngày ( 6 và 7 - 7 ) , Cụm thi đua số 1 Công an tỉnh tổ chức giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 78 năm N gày truyền thống L ực lượng A n ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2024) với sự tham gia của hơn 100 vận động viên thuộc 8 đội bóng đến từ các phòng nghiệp vụ an ninh.

Tại giải đấu, 8 đội bóng thi đấu theo thể thức đá loại trực tiếp. Mặc dù phải thi đấu dưới điều kiện khó khăn của thời tiết, tuy nhiên với chuẩn bị chu đáo của Ban tổ chức, nỗ lực, cố gắng của các vận động viên, sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả, các trận đấu diễn ra sôi nổi, thành công và an toàn.

Kết quả, giải nhất thuộc về Đội bóng Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, giải nhì thuộc về Phòng An ninh nội địa, giải ba được trao cho 2 đội: Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm công nghệ cao và Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Giải bóng đá được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giúp nâng cao sức khỏe, thể lực cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao và phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 1.