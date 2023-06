2 cậu cháu tổ chức đánh bạc lãnh án

(GLO)- Chiều 27-6, Đoàn công tác Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh do Trung tá Ksor H’ Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn huyện Đức Cơ.

(GLO)- Ngày 27-6, Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Hải Trung đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (huyện Mỹ Đức), gồm: Đại úy Nguyễn Văn Nhân, Thượng úy Bùi Đình Việt và Thượng úy Bùi Tiến Tùng.