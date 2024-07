(GLO)- Theo thông tin của Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), từ ngày 1 đến 7-7, lực lượng CSGT toàn quốc đã tước 499 GPLX trên môi trường điện tử, tích hợp vào VNeID.

(GLO)- Trước tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông (ATGT) trên tuyến quốc lộ 14 đoạn qua huyện Chư Pưh, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành vào cuộc xử lý nghiêm.

Do cơ sở chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa bùng dữ dội, cột khói cuồn cuộn bốc lên cao.

(GLO)- Mô hình “Ánh sáng, camera và tiếng kẻng an ninh” do Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và góp phần phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật.