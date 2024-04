Xuống hồ tắm, 3 học sinh bị đuối nước thương tâm

Kon Tum là thành phố may mắn nhất của Tây Nguyên khi có con sông Đăk Bla huyền thoại chảy qua.

Bộ Công an đã có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan gói thầu do Tập đoàn Thuận An đang thi công tại Đắk Lắk.