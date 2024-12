Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con số này không chỉ vượt xa thành tích 4,67 tỷ USD của năm 2023 mà còn lập kỷ lục mới với mức tăng trưởng 10,8%.

Theo nhận định của các chuyên gia, kết quả này phản ánh sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất khi nông dân ngày càng tập trung vào các giống lúa chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu.

Nhờ chất lượng vượt trội, gạo Việt Nam được thị trường thế giới ưa chuộng và đạt mức giá cao hơn so với gạo của nhiều quốc gia. Hiện tại, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang đứng đầu thế giới.

Về thị trường xuất khẩu trong 11 tháng năm 2024, Philippines tiếp tục dẫn đầu với 46,1% thị phần, tiếp theo là Indonesia (13,5% thị phần) và Malaysia (8,2% thị phần).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu gạo của Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, trong 11 tháng năm 2024, Việt Nam đã chi 1,24 tỷ USD để nhập khẩu gạo (tăng 57% so với cùng kỳ năm 2023).

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, tính đến hết tháng 11-2024, cả nước đã gieo cấy được hơn 7,8 triệu ha lúa (bằng 104% so với cùng kỳ năm 2023). Diện tích lúa đã thu hoạch là hơn 6,8 triệu ha (bằng 100,1% so với cùng kỳ năm 2023); sản lượng lúa ước tính trên diện tích đã thu hoạch đạt 42,12 triệu tấn (bằng 101,1% so với cùng kỳ năm 2023); năng suất bình quân đạt hơn 6,1 tấn/ha (tăng 0,6 tạ/ha so với cùng kỳ năm 2023).