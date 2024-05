Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 197/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Saigon Glory (trụ sở chính tại số 1, đường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. HCM) 92,5 triệu đồng vì đã có hành vi không công bố hàng loạt thông tin như: báo cáo tài chính năm 2023; tình hình thực hiện các cam kết đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình sử dụng tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Tương tự, ngày 10-5, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 209/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương (trụ sở chính tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2022, báo cáo thường niên năm 2022); 15 triệu đồng do không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty. Tổng cộng Công ty cổ phần In Tổng hợp Bình Dương bị phạt 75 triệu đồng.

Trong khi đó, Công ty cổ phần Thiết bị Điện (trụ sở chính tại: Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), cũng bị Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định số 497/QĐ-XPVPHC xử phạt 125 triệu đồng do thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu không đúng quy định pháp luật trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.