Sáng 27-1, ông Khưu Doãn Huân-Chủ tịch UBND xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) cho biết, tối 26-1, khu vực đầu đèo An Khê thuộc địa phận tỉnh Bình Định xảy ra vụ xe container bị lật nghiêng dẫn đến tắc ngẽn giao thông trên địa bàn xã nhiều giờ liền.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 26-1, xe container (chưa xác định chủ xe) chở vụn gỗ lưu thông theo hướng Gia Lai đi Bình Định, đến km 66+800 đèo An Khê thuộc địa phận tỉnh Bình Định thì bị lật nghiêng, gây tắc nghẽn giao thông.

Ghi nhận của phóng viên Báo Gia Lai tại hiện trường, xe container lật nghiêng chiếm ½ mặt đường, vụn gỗ vương vãi khắp nơi. Trong khi đó, đoạn đường sình lầy, gây khó khăn cho các loại phương tiện lưu thông.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 27-1, tình trạng kẹt xe kéo dài từ thôn Thượng An 1 (xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đến thị trấn Đồng Phó (huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định). Hai đầu đèo An Khê, hàng trăm chiếc xe khách, xe tải, con tainer, ô tô con nối đuôi nhau thành hàng dài đứng chờ. Nhiều hành khách, tài xế mệt mỏi ngồi ngóng thông xe.

Anh Trần Ngọc Luyến (huyện Đak Pơ)-tài xế xe tải cho biết: “Hàng ngày anh chở rau, củ, quả từ Đak Pơ xuống bỏ các chợ đầu mối ở các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng. Tối qua trên đường từ Bình Đình về đến đoạn khúc cua của đèo An Khê thì bị kẹt từ 23 giờ tối hôm qua đến nay...”.

Còn ông Nguyễn Tỵ (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) kể: “Ông đi về quê Quảng Ngãi dự đám cưới. Tối hôm qua xe khách đi đến giữa đèo An Khê thì bị kẹt. Phía trước, phía sau rất nhiều xe nối đuôi nhau đứng chờ. Tôi không biết lúc nào mới thông xe, đói quá phải đi bộ lên đầu đèo mua bánh cuốn ăn”.

Tiếp nhận thông tin liên quan đến vụ xe container bị lật nghiêng ở đèo An Khê, lực lượng Công an giao thông tỉnh Bình Định cử cán bộ, chiến sĩ điều tiết, phân luồng giao thông. Đội Cảnh sát giao thông 219 (Công an tỉnh Gia Lai) cũng trực phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh trật tự. Rất may xe container bị lật nghiêng không ảnh hưởng đến người.

Đến gần 12 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã xử lý sự cố, kéo xe bị lật thông tuyến giao thông trên đèo An Khê.