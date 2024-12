Xã Ia Broăi và Chư Răng giành giải nhất Hội thi An toàn giao thông huyện Ia Pa

Phần thi ý tưởng sáng tạo tuyên truyền Luật an toàn giao thông của đội thi xã Chư Mố. Ảnh: Vũ Chi

Hội thi “An toàn giao thông-Vì hạnh phúc của mỗi gia đình” thu hút sự tham gia của 6 đội thi đến từ Hội LHPN, tổ truyền thông cộng đồng và các Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” thuộc 4 xã tại Cụm thi đua số 2 gồm: Ia Broăi, Ia Tul, Chư Mố, Ia Kdăm.

Các đội trải qua 3 phần thi: chào hỏi, thi tài năng Ai giỏi hơn ai và thi ý tưởng sáng tạo tuyên truyền Luật an toàn giao thông. Nội dung các phần thi tập trung vào các kiến thức về an toàn giao thông; chủ trương, đường lối, chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; cách làm hay, kinh nghiệm, kỹ năng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong quá trình vận động các thành viên trong gia đình và người dân chấp hành các quy định về Luật an toàn giao thông.

Trải qua các phần thi sôi nổi, hấp dẫn, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội thi. Trong đó, giải nhất thuộc về đội thi xã Ia Broăi.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia hội thi "An toàn giao thông-Vì hạnh phúc của mỗi gia đình" tại cụm thi đua số 2. Ảnh: Vũ Chi

Trước đó, ngày 24-12, hội thi tổ chức tại Cụm thi đua số 1 gồm 5 xã Ia Trôk, Ia Mrơn, Kim Tân, Chư Răng, Pờ Tó. Trong đó, giải nhất thuộc về Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” Trường THCS Phan Đình Phùng (xã Chư Răng).

Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của hội viên phụ nữ, học sinh khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng.