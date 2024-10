Công ty Cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện giành giải nhất Hội thi An toàn giao thông

Tham gia Hội thi có 7 đội thi, với 42 thành viên đại diện cho 314 Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Các đội trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; tìm hiểu về kiến thức An toàn giao thông theo hình thức “rung chuông vàng” và thực hành kỹ năng lái xe an toàn.

Ở phần thi chào hỏi, nhiều đội thi đã đầu tư dàn dựng dưới hình thức sân khấu hóa sinh động, hấp dẫn, truyền đạt những nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông. Ảnh: Thụy Yến

Ở phần thi chào hỏi, nhiều đội thi đã đầu tư dàn dựng tiết mục của mình dưới hình thức sân khấu hóa sinh động, hấp dẫn, truyền đạt những nội dung tuyên truyền kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; truyền tải được nhiều thông điệp như: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn; An toàn giao thông trách nhiệm của mỗi người; An toàn giao thông, an toàn lao động hạnh phúc của mọi nhà; thay đổi văn hóa giao thông-bắt đầu từ chính bạn…

Còn ở phần thi kiến thức an toàn giao thông qua hình thức “rung chuông vàng”, các đội thi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, hiểu và trả lời nhanh, chính xác các câu hỏi được Ban tổ chức đưa ra.

Các đội tham gia phần thi kiến thức an toàn giao thông qua hình thức “rung chuông vàng”. Ảnh: Yến Thụy

Đặc biệt, ở phần thi thực hành kỹ năng lái xe an toàn, trước khi diễn ra thi lái xe vượt chướng ngại vật, đại diện Công ty TNHH một thành viên Toàn Trung hướng dẫn các đoàn viên, người lao động kiểm tra xe an toàn, chọn mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, cảnh báo các tình huống nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Các thí sinh tham gia phần thi lái xe an toàn vượt chướng ngại vật. Ảnh: Thụy- Yến

Thông qua Hội thi, các đội đã tuyên truyền về tác hại và hậu quả của tai nạn giao thông; cách xử lý những tình huống gặp phải khi tham gia giao thông. Qua đó, nhằm giúp cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có thêm những hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ; xây dựng văn hóa, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông.

Ban tổ chức trao giải cho các đội tham gia Hội thi. Ảnh: Thụy Yến

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải, trong đó 7 giải toàn đoàn, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải khuyến khích và 3 giải phụ. Trong đó, giải nhất Hội thi thuộc về Đội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện (Liên đoàn Lao động huyện Phú Thiện); giải nhì thuộc về Đội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai (Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh); Đội Công đoàn cơ sở Trường Mầm non tư thục Hoa Sen (Liên đoàn Lao động huyện Ia Grai) và Đội Công đoàn cơ sở Bệnh viện mắt Cao Nguyên (Công đoàn ngành Y tế) đồng giải ba.

Ban tổ chức Hội thi trao giải cho Đội Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Hon đa Đức Dung (Liên đoàn Lao động TP. Pleiku) có kỹ năng lái xe an toàn nhất. Ảnh: Thụy Yến

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải phụ gồm: Đội Công đoàn cơ sở Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương (Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh) đạt giải phần thi chào hỏi xuất sắc nhất; Đội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện (Liên đoàn Lao động huyện Phú Thiện) đạt giải phần thi kiến thức xuất sắc nhất và Đội Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Hon đa Đức Dung (Liên đoàn Lao động TP. Pleiku) có kỹ năng lái xe an toàn nhất.

Hội thi là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Gia Lai (28/10/1945-28/10/2024).