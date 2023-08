Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Chư Pưh: 3 tài xế không có nồng độ cồn

(GLO)- Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1,250 triệu đồng đối với N.A.T. (SN 2006, trú tại tổ 6, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối với Đinh Văn Thanh (SN 2006; trú tại làng Brọch Siêu, xã An Trung, huyện Kông Chro) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Văn Minh Vinh (SN 2006, trú tại phường Tây Sơn, thị xã An Khê); Lâm Quốc Chuyễn (SN 2003) và Phạm Chí Nguyện (SN 2003, cùng trú tại huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

(GLO)- Sáng 8-8, tại hội trường Công an tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long-Trưởng ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết công tác phòng-chống tội phạm, phòng-chống ma túy, mua bán người 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Ngày 9-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố ông Lê Văn Thơm (SN1966, trú xã An Phú, TP. Pleiku) vì giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 8.8, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung lần thứ 3, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM - Saigon Co.op) và 2 đồng phạm về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”; 6 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".