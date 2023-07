Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Lạt: Khởi tố vụ án

Ngày 2/7, Đại tá Trần Vĩnh Phú, Trưởng Công an thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 298, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017), để điều tra những sai phạm liên quan vụ sạt lở ở hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Đây là vụ sạt lở rất nghiêm trọng làm 2 người chết, 5 người bị thương ngày 29/6 vừa qua.

Theo Đại tá Trần Vĩnh Phú, ngay sau khi xảy ra sự việc, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan điều tra Công an thành phố Đà Lạt làm rõ nguyên nhân vụ sạt lở này. Công an thành phố Đà Lạt xác định có dấu hiệu vi phạm nên đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tập trung xác minh, điều tra làm rõ.

Đến thời điểm hiện tại, sau hơn ba ngày quyết liệt điều tra, Cơ quan Công an đã xác định được dấu hiệu phạm tội, nên đã khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập khoảng 20 người liên quan đến làm việc, đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường; thu thập các tài liệu liên quan đến các lô đất đã xây dựng bờ kè taluy và đang đổ đất tạo mặt bằng; các giấy tờ liên quan đến cấp phép xây dựng, khảo sát, thiết kế, thẩm định, giám sát và thi công… để làm rõ các sai phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra đề nghị người dân nếu biết những sai phạm liên quan đến vụ xây dựng bờ kè taluy gây sạt lở tại hẻm 36 Hoàng Hoa Thám, Phường 10, cần sớm trình báo cơ quan điều tra để phối hợp làm rõ.

Trước đó ngày 29/6, phóng viên TTXVN đã đưa tin tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám (Phường 10, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ sạt lở kinh hoàng. Mưa lớn làm vỡ bờ kè bê tông từ trên cao, làm đất đá đổ sập xuống các ngôi nhà phía dưới trong khu vực. Hậu quả làm 1 ngôi nhà kiên cố và 1 lán trại công nhân bị phá hủy hoàn toàn và vùi lấp. Ba ngôi nhà từ 2- 4 tầng khác bị vùi lấp 1 phần, đổ nghiêng, hư hỏng nghiêm trọng. Vụ việc trên đã làm 2 công nhân xây dựng đang ngủ trong lán trại thiệt mạng, 5 người ở trong ngôi nhà khác bị thương.

Vị trí sạt lở là taluy chắn đất ở hẻm 15/2 Yên Thế, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Công trình này có tổng chiều dài hơn 380 mét, chiều cao 13,4m, giật thành 3 cấp từ 4m- 4,7m; kết cấu bê tông cốt thép kết hợp hệ cọc vây 2 lớp D400. Chiều rộng của taluy từ chân đến đỉnh đều bằng từ 0,3- 0,7m. Bờ taluy trên được xây dựng trên 4 thửa đất với 4 giấy phép xây dựng khác nhau. Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Lê Nguyễn Lâm Đồng thiết kế và thi công. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hà Phát Thịnh thẩm tra thiết kế.

Thời điểm xảy ra vụ việc vào hồi 2 giờ ngày 29/6, bờ taluy bê tông chắn đất trên đã bị sạt lở, dẫn đến sạt lở đất và sụp đổ công trình tại hẻm 15/2 Yên Thế xuống hẻm 36 Hoàng Hoa Thám. Vị trí sạt lở tại các thửa đất số 656, 657, 658, 659 của 4 hộ gia đình đang thi công taluy chắn đất trên diện tích 2.153m, theo giấy phép xây dựng do UBND thành phố Đà Lạt cấp. Qua thu thập thông tin thì hạng mục taluy này đã hoàn thành thi công 1 năm, hiện tại chủ đầu tư đang đắp đất để tạo mặt bằng thi công.

Ngày 1/7, Chủ tịch UBND Đà Lạt đã có văn bản về việc phối hợp, xử lý vụ sạt lở taluy nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám, Phường 10, thành phố Đà Lạt. Cụ thể, UBND thành phố Đà Lạt yêu cầu thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Lạt, UBND Phường 10 quán triệt cán bộ, công chức, viên chức phải cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra khi có yêu cầu.

Đặc biệt, cán bộ, viên chức, công chức tại các cơ quan, đơn vị này không đi khỏi địa bàn thành phố; nghiêm túc chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan điều tra (kể cả ngoài giờ, thứ Bảy và Chủ nhật) cho đến khi kết thúc cuộc điều tra các nội dung có liên quan đến vụ sạt lở nghiêm trọng tại hẻm 36, đường Hoàng Hoa Thám…