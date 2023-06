Hiện trường tan hoang vụ biệt thự Đà Lạt sạt lở chôn vùi 2 người

Khi thị trường bất động sản hồi phục, giá địa ốc có thể tăng 20%-30% so với mức đáy.

(GLO)- Nhiều năm nay, các hộ dân sống gần cơ sở dệt may Vũ Nguyệt (185/3 Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú, TP. Pleiku) rất bức xúc khi cơ sở này gây ô nhiễm tiếng ồn, độ rung chấn và bụi đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

(GLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 686/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Long An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Quyết định, phạm vi, ranh giới quy hoạch tỉnh Long An bao gồm phần lãnh thổ tỉnh Long An với tổng diện tích tự nhiên là 4.494,8 km2.