Vụ giải cứu cháu bé bị bạn của mẹ 'bắt cóc': Khen thưởng 3 tập thể và 9 cá nhân

Tại buổi khen thưởng, Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng cho 3 tập thể gồm: Đội Điều tra tổng hợp; Đội Cảnh sát hình sự và Công an phường 10, Công an TP Đà Lạt).

Trong 9 cá nhân được khen thưởng, có Thượng tá Hồ Hải Dương, Phó trưởng Công an TP Đà Lạt; Trung tá Phan Nhật Vũ, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự; thiếu tá Từ Đức Tú, Đội trưởng đội điều tra tổng hợp; Trung tá Lê Văn Xinh, Trưởng Công an phường 10, Công an TP Đà Lạt)...

Ngoài ra, Công an tỉnh Lâm Đồng thưởng nóng Công an TP Đà Lạt 10 triệu đồng.

Trước đó, Báo SGGP phản ánh, chiều 19-10, Công an phường 10 (TP Đà Lạt) nhận tin báo về việc Đoàn Văn Đen (SN 1993, quê xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bắt giữ trái phép cháu N.T.P.A. (6 tuổi), là con trai của chị N.T.V. (SN 1982, quê Quảng Trị).

Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã triển khai lực lượng rà soát, vây ráp đối tượng tình nghi.

Khi tổ công tác đến đèo Mimosa thì phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển mô tô BKS 49E1-192.36 có đặc điểm giống được mô tả, đang chở một cháu nhỏ ngồi phía trước nên truy đuổi.

Đến hẻm Bình Yên, đường Khe Sanh (phường 10, TP Đà Lạt), thanh niên này bỏ xe, ôm cháu bé bỏ chạy nhưng bị tổ công tác khống chế, đồng thời giải cứu cháu A. an toàn.

Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục củng cố hồ sơ khởi tố Đoàn Văn Đen để điều tra hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản