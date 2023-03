Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ U20 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp Indonesia vào lúc 18 giờ ngày 7-3, gặp Singapore lúc 18 giờ ngày 9-3 và gặp Ấn Độ vào lúc 18 giờ ngày 11-3.

baophutho.vn đưa tin: Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch vừa thông báo sẽ mở cửa tự do (không bán vé) nhằm phục vụ đông đảo người hâm mộ trong và ngoài tỉnh tới dự cổ vũ, động viên cho các đội tuyển về tham gia thi đấu tại giải, trong đó có đội tuyển Việt Nam.

Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các cổ động viên đến cổ vũ với tinh thần “Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng”.

Thông Tấn xã Việt Nam đưa tin: Là địa phương được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Vòng loại bảng F Giải bóng đá U20 nữ châu Á 2024, tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng để các trận đấu diễn ra thành công.

Để đảm bảo theo tiêu chuẩn, mặt cỏ sân vận động Việt Trì được chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên. Hệ thống sân tập phụ sân tập Khu liên hợp thể thao tỉnh và sân vận động Bãi Bằng (thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam) đã được bảo dưỡng để các đội tập luyện. Công an tỉnh đã xây dựng phương án, bố trí lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình tổ chức bảng đấu. Sân vận động Việt Trì đã được bố trí phòng an ninh có lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh hiện đại và kết nối trực tiếp với Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh để sẵn sàng xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Cùng với việc chuẩn bị về cơ sở vật chất, Ban Tổ chức giải đã phối hợp với các đơn vị liên quan sắp xếp, bố trí để Đội tuyển nữ U20 Việt Nam và các đội khách chỗ ăn, nghỉ tại các khách sạn có chất lượng tiêu chuẩn 4 sao trở lên, đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm…

QUANG VĂN (tổng hợp)