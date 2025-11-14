Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Giải quy tụ hơn 300 VĐV nam, nữ đến từ 23 đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Ở nội dung tanding (đối kháng), các VĐV thi đấu theo 2 nhóm tuổi 15 - 17 và 18 - 45. Đối với nội dung seni (quyền), VĐV biểu diễn các bài theo quy định.

Các trận đấu đối kháng diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Ảnh: R’Ô HOK

Theo ông Nguyễn Văn Ý-Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức giải, việc lựa chọn tỉnh Gia Lai làm địa điểm đăng cai không chỉ góp phần khẳng định vị thế ngày càng cao của địa phương trong các hoạt động thể thao cấp quốc gia, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai thân thiện, mến khách đến với bạn bè trong nước.

“Giải tạo điều kiện cho các VĐV thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn chuẩn bị cho các giải thi đấu quốc tế. Qua đó, cũng đánh giá phong trào tập luyện và năng lực, trình độ của đội ngũ HLV trong công tác huấn luyện môn pencak silat tại các địa phương”, ông Ý cho biết.

Giải được khai mạc từ ngày 9-11 và kéo dài đến ngày 15-11, đến nay đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hấp dẫn từ sự góp mặt của nhiều VĐV tài năng. Đáng chú ý, trong đội hình của pencak silat tỉnh Hà Tĩnh, có sự góp mặt của VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi, người đã đoạt nhiều thành tích xuất sắc, đặc biệt là tấm HCV hạng cân 80 kg nội dung đối kháng nữ tại Giải vô địch pencak silat thế giới 2024; HCV hạng cân 80 kg đối kháng nữ tại Giải vô địch pencak silat châu Á năm 2025; HCV hạng cân 75 kg đối kháng nữ tại Giải vô địch pencak silat quốc gia 2025.

Tham gia giải lần này, VĐV Nguyễn Lê Quỳnh Chi đặt mục tiêu bảo vệ thành công tấm HCV ở hạng cân 75 kg nữ, lứa tuổi 18 - 45. “Ở giải năm nay tập trung nhiều VĐV xuất sắc, nhất là các tỉnh mới sau sáp nhập đơn vị hành chính có lực lượng VĐV càng dồi dào, chất lượng, nên tính cạnh tranh để đoạt được huy chương càng cao. Tôi và các đồng đội cần thi đấu tập trung, nỗ lực hết sức để khẳng định mình”, Quỳnh Chi chia sẻ.

Đội tuyển pencak silat tỉnh Quảng Ninh tham gia giải với 16 VĐV, tranh tài ở cả 2 nội dung đối kháng và quyền. Đội đang quyết tâm thi đấu, hướng đến mục tiêu giành tổng cộng 6 huy chương, gồm 2 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.

Ông Nguyễn Xuân Hiếu-HLV phó đội tuyển pencak silat tỉnh Quảng Ninh- cho biết: “Chúng tôi đã dành nhiều thời gian để tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu năm nay. Tinh thần, thể lực, chiến thuật và kỹ thuật của các VĐV đều ở trạng thái rất tốt. Đây là nền tảng vững chắc để chúng tôi tự tin hướng đến mục tiêu đề ra”.

Giải là dịp để các VĐV thể hiện tài năng, bản lĩnh thi đấu và giao lưu, học hỏi. VĐV Nguyễn Văn Tuyên, đội tuyển pencak silat tỉnh Phú Thọ, chia sẻ: “Tham gia giải năm nay, đội tuyển Phú Thọ có 17 VĐV và 3 HLV. Tôi thi đấu ở hạng cân 55 kg nam đối kháng, lứa tuổi 18 - 45. Trận thắng đầu tiên trước VĐV đội tỉnh Đồng Nai khiến tôi thêm phấn chấn, tự tin chinh phục mục tiêu giành HCV. Cảm ơn đông đảo khán giả phố núi đã đến cổ vũ các trận đấu, tiếp thêm động lực cho VĐV chúng tôi”.

Theo khán giả Phạm Xuân Long (phường Hội Phú), các VĐV đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước thi đấu rất quyết tâm, thể hiện tinh thần thể thao fair-play. “Nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng. Tôi mong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều giải thể thao tầm quốc gia để khán giả có cơ hội thưởng thức”-anh Long bày tỏ.