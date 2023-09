(GLO)- Phạm Hải Triều-cựu Thiếu tá Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cùng người đi đăng ký xe bị khởi tố, bắt tạm giam về tội đưa, nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Hải Triều (SN 1983; cựu Thiếu tá công tác tại Công an huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo điều tra, ngày 15-4, ông Đặng Công Bình (ngụ TP. HCM) nộp hồ sơ đăng ký mới đối với xe ô tô đã qua sử dụng, nhãn hiệu LEXUS LX570 tại Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an huyện Trà Cú).

Qua kiểm tra hồ sơ đăng ký xe ô tô này, lực lượng chuyên môn thấy có dấu hiệu bị tẩy xóa, làm giả nên tiến hành tạm giữ xe để xác minh. Xác định có dấu hiệu phạm tội, ngày 10-6, Công an huyện Trà Cú đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Trà Vinh thụ lý và sau đó bắt tạm giam Bình.

Tại cơ quan công an, Bình khai khi làm thủ tục đăng ký xe có nhờ Triều tìm những người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn để đứng tên đăng ký xe mô tô với số lượng 66 xe mô tô. Mỗi xe đăng ký thành công Triều nhận được 3 triệu đồng.

Trên cơ sở lời khai của Bình và chứng cứ được xác minh, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án đưa, nhận hối lộ và sau đó đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Triều.