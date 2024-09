Tu Mơ Rông: Thêm một hộ dân báo mất trộm sâm Ngọc Linh

Đó là ông A Đốc (39 tuổi, ở thôn Long Hy). Vụ việc đang được công an xã điều tra, truy tìm thủ phạm.

Theo ông A Đốc, gia đình ông đang trồng, chăm sóc 1 vườn sâm Ngọc Linh dưới tán rừng ở thôn Long Hy. Tối 5/9, ông Đốc rời vườn sâm về nhà để giải quyết công việc. Đến 7 giờ ngày 6/9, khi ông A Đốc quay lại vườn sâm thì bàng hoàng phát hiện hơn 300 gốc sâm Ngọc Linh từ 3 -7 năm tuổi bị kẻ gian nhổ sạch. Tìm theo dấu vết, ông A Đốc nhặt lại được 3 gốc sâm bị kẻ trộm đánh rơi khi tẩu thoát.

Ngay sau đó, ông A Đốc đến Công an xã Măng Ri trình báo về vụ việc. Nhận được tin báo, lực lượng công an xã đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, tại xã Ngọc Lây, cũng đã xảy ra một vụ mất trộm hàng trăm cây sâm Ngọc Linh.

Trước tình trạng này, UBND huyện Tu Mơ Rông cũng đã chỉ đạo công an huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an các xã trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với UBND các xã trong việc quản lý tình hình an ninh trật tự tại địa phương; phối hợp chặt chẽ trong việc điều tra, truy vết các vụ trộm cắp cây sâm Ngọc Linh.

