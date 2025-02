Trung tâm Y tế TP. Pleiku tạo dựng niềm tin từ chất lượng chuyên môn

Nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh

Là cơ sở y tế tuyến đầu của TP. Pleiku, TTYT thành phố không chỉ đảm nhiệm vai trò chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn khẳng định vị thế trong khám và điều trị bệnh nhờ chuyên môn vững vàng kết hợp với sự đầu tư về trang-thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại. Trung tâm hiện có 306 cán bộ, viên chức, trong đó có 32 bác sĩ (5 bác sĩ chuyên khoa I). Trung tâm gồm có 5 phòng chức năng, 3 khoa thuộc hệ dự phòng, 8 khoa thuộc hệ điều trị và 22 trạm y tế xã, phường với 245 giường bệnh (trong đó, bệnh viện có 140 giường và trạm y tế xã, phường có 105 giường).

Năm 2024, Trung tâm đã phục vụ hơn 160.000 lượt bệnh nhân. Nhiều năm liền, Khoa Khám bệnh luôn đạt 150% chỉ tiêu khám-chữa bệnh. Riêng trong năm 2024, Trung tâm phục vụ trên 90% lượt bệnh nhân đến khám có bảo hiểm y tế.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Hạnh Nguyên-Trưởng khoa Khám bệnh-thông tin: “Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận từ 550 đến hơn 600 lượt người đến khám. Vào những dịp cao điểm, đặc biệt là cận Tết, con số này có thể lên đến hơn 800 lượt/ngày. Để đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh, chúng tôi không ngừng cập nhật kiến thức y khoa, đầu tư trang-thiết bị hiện đại”.

Chia sẻ về những trăn trở trong nghề, bác sĩ Nguyên bộc bạch: Một bác sĩ giỏi không chỉ cần vững chuyên môn mà còn phải đặt cái tâm lên hàng đầu. Mỗi bệnh nhân đến với chúng tôi đều mang theo nỗi lo lắng, hy vọng về sức khỏe. Vì vậy, trách nhiệm của chúng tôi là mang đến cho họ sự an tâm, niềm tin và cơ hội hồi phục.

“Việc ngày càng nhiều bệnh nhân tin tưởng lựa chọn Trung tâm là minh chứng cho chất lượng chuyên môn và sự tận tâm của đội ngũ y-bác sĩ. Đồng thời, đây cũng là động lực để chúng tôi luôn cố gắng xây dựng TTYT thành phố không chỉ là nơi điều trị bệnh, mà còn là điểm tựa sức khỏe cho người dân phố núi”-bác sĩ Nguyên tâm sự.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (thôn 1, xã Diên Phú, TP. Pleiku) luôn tin tưởng, lựa chọn Trung tâm Y tế Pleiku là nơi thăm khám định kỳ. Ảnh H.H

Chuyển từ TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) lên TP. Pleiku sống gần gia đình con trai được 4 năm, bà Nguyễn Thị Ngọc Thu (thôn 1, xã Diên Phú) luôn lựa chọn TTYT TP. Pleiku là nơi thăm khám.

Bà chia sẻ: “Ngoài việc Trung tâm gần nơi tôi sống thì lý do tôi lựa chọn đến đây khám sức khỏe định kỳ vì khuôn viên sạch sẽ, đội ngũ y-bác sĩ tận tình, chu đáo. Sau lần khám đầu tiên có hiệu quả, tôi đã chủ động mua bảo hiểm y tế tại Trung tâm để được chăm sóc sức khỏe thường xuyên”.

Khi chúng tôi đến, anh Nguyễn Phương Khanh (tổ 5, phường Yên Thế) đang điều trị tại Phòng Cấp cứu. Anh kể: “Trước khi nhập viện, tôi bị đau đầu dữ dội, cơ thể nóng lạnh liên tục. Gia đình đã nhanh chóng đưa tôi đến Phòng Cấp cứu của TTYT TP. Pleiku. Các y-bác sĩ ở đây rất chu đáo, tận tình chăm sóc người bệnh. Tôi đặc biệt ấn tượng với hình ảnh đội ngũ y-bác sĩ luôn túc trực, chăm sóc bệnh nhân cả đêm. Dù là các ca tai nạn hay bệnh nhân đau đớn, họ vẫn có mặt kịp thời để hỗ trợ. Điều đó thực sự khiến tôi cảm thấy yên tâm và trân trọng”.

Uy tín và sự tận tâm

Từ năm 2011 đến nay, Khoa Ngoại tổng hợp đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó như nối vi mạch, phẫu thuật chỉnh hình và hồi phục chức năng cho bệnh nhân chấn thương nặng. Chia sẻ về quá trình phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân, bác sĩ chuyên khoa I Tăng Văn Thành-Trưởng khoa Ngoại tổng hợp-nhấn mạnh: “Đối với các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, phẫu thuật là công việc thường xuyên, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn trọng tuyệt đối. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau không được chủ quan, đặc biệt khi thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân lớn tuổi. Ngoài việc nắm vững kỹ thuật, chúng tôi còn phải đánh giá kỹ tình trạng sức khỏe tổng thể, bởi nhiều bệnh nhân cao tuổi có bệnh nền, việc gây mê cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, mỗi ca phẫu thuật đều được lên phương án phù hợp để đảm bảo an toàn và hiệu quả điều trị tốt nhất cho bệnh nhân”.

Bác sĩ chuyên khoa I Tăng Văn Thành-Trưởng khoa Ngoại tổng hợp thăm khám bệnh nhân Nguyễn Thị Chín bị gãy tay. Ảnh: H.H

Được chính bác sĩ Trưởng khoa thực hiện phẫu thuật và thăm khám thường xuyên trong thời gian nằm viện, bà Nguyễn Thị Chín (89 tuổi, tổ 4, phường Phù Đổng) bộc bạch: “Bản thân tôi rất sợ mổ. Sau khi nhập viện, thăm khám, chụp phim và xác định bị gãy tay, cần phải mổ gấp thì tôi khá lo lắng vì tuổi đã cao. Tuy nhiên, được các bác sĩ động viên, sau khi thực hiện ca mổ được 6 ngày, sức khỏe của tôi đã dần ổn định. Dự kiến tôi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới”.

Ngồi bên cạnh chăm sóc mẹ, anh Dương Đình Trung cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi đưa mẹ vào TTYT TP. Pleiku điều trị và tôi thật sự rất hài lòng. Bệnh viện không chỉ sạch sẽ mà quy trình chăm sóc người bệnh rất rõ ràng và luôn có người túc trực, hỗ trợ bệnh nhân. Điều này đã giúp gia đình tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

Không chỉ khẳng định chất lượng chuyên môn qua các trường hợp điều trị thành công, TTYT thành phố còn ghi dấu ấn khi tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào thực tiễn lâm sàng. Tiêu biểu là đề tài khoa học “Điều trị thì đầu vết thương gót do nan hoa xe máy, xe đạp tại TTYT TP. Pleiku-Vai trò của liệu pháp vết thương áp suất âm và oxy tại chỗ với túi nilon” do bác sĩ chuyên khoa I Tăng Văn Thành báo cáo tại Hội nghị khoa học mạng lưới chấn thương chỉnh hình lần thứ 26, do Bệnh viện Chấn thương-Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Tây Ninh vào tháng 6-2024. Công trình này đã xuất sắc giành giải nhì, khẳng định năng lực nghiên cứu và sáng tạo của đội ngũ y-bác sĩ của TTYT TP. Pleiku trong việc tìm ra những phương pháp điều trị hiệu quả, chi phí hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Được biết, công trình nghiên cứu này lấy dữ liệu điều trị từ 35 bệnh nhân bị vết thương do nan hoa xe máy, xe đạp tại Khoa Ngoại tổng hợp trong khoảng thời gian từ tháng 4-2020 đến tháng 3-2024. Trong đó, có 28 bệnh nhân đến sớm trong vòng 3 ngày kể từ ngày bị tai nạn đủ tiêu chuẩn đưa vào nghiên cứu.

Trung tâm Y tế TP. Pleiku đã trở thành điểm khám chữa bệnh tin cậy của người dân phố núi trong nhiều năm qua. Ảnh: Hoàng Hoài

Cùng với đó, nhờ đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật y khoa hiện đại trong chẩn đoán và điều trị, nhiều ca bệnh phức tạp đã được xử lý thành công ngay tại Trung tâm mà không cần chuyển tuyến, giúp người bệnh tiết kiệm chi phí và nhanh chóng phục hồi sức khỏe.

Để củng cố niềm tin của người dân, Trung tâm cũng đã chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức. Giám đốc TTYT TP. Pleiku Lê Thiện Thanh thông tin: “Năm 2024, Trung tâm cử 14 viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng gồm: 1 bác sĩ chuyên khoa I, 1 chuyên khoa I y tế cộng đồng, 1 dược sĩ chuyên khoa I, 1 cử nhân đại học và 10 người tham gia các khóa bồi dưỡng chuyên môn ngắn hạn. Năm 2025, Trung tâm tiếp tục rà soát trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, viên chức theo từng vị trí việc làm để kịp thời cử đi đào tạo, nhất là trình độ ngoại ngữ, tin học, lý luận chính trị và các loại chứng chỉ khác. Việc đào tạo, bồi dưỡng phải xuất phát từ yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc”.