Sáng 15/1, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an huyện Cư Kuin phối hợp cùng chính quyền địa phương đã bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho thân nhân, gia đình Liệt sĩ CAND Trần Quốc Thắng, nguyên cán bộ Công an xã Ea Tiêu hy sinh trong vụ khủng bố ngày 11/6.

Qua gần 3 tháng khởi công xây dựng, căn nhà đã hoàn thành từ nguồn kinh phí hỗ trợ hơn 500 triệu đồng của Quỹ Nghĩa tình đồng đội - Bộ Công an; Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an tỉnh Đắk Lắk cùng với sự đóng góp, hỗ trợ, giúp đỡ của lực lượng Công an trong cả nước.

Đại tá Trần Quang Hiếu, Phó giám đốc Công an Đắk Lắk chia sẻ, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trong hơn nửa năm qua, kể từ khi 4 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin hy sinh, bằng tình cảm chân thành và trách nhiệm của mình, Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn ngành đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên thân nhân, gia đình các liệt sĩ bằng nhiều hình thức, cả về vật chất và tinh thần, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, ngành Công an.

“Những việc làm trên tuy không thể nào bù đắp được những mất mát, hy sinh của các liệt sĩ, nhưng đó là tấm lòng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an trên cả nước nói chung, Công an Đắk Lắk nói riêng nhằm tri ân người đã khuất, đồng thời phần nào thay mặt cho người đã hy sinh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho người còn sống, chia sẻ bớt nỗi đau, giúp cho cuộc sống, nơi ở của bố mẹ, vợ con liệt sĩ được ổn định, khang trang hơn”, Đại tá Trần Quang Hiếu bày tỏ.

Trong niềm xúc động, mẹ của Liệt sỹ Trần Quốc Thắng bày tỏ trân trọng về sự sẻ chia, động viên, quan tâm sâu sắc kịp thời, chu đáo của các cấp lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể cũng như sự tri ân, tình cảm tốt đẹp của các đồng chí, đồng nghiệp, đồng đội và nhân dân đối với gia đình. “Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan, đoàn thể và các đồng chí, đồng đội đã phần nào làm dịu đi nỗi mất mát cũng như những khó khăn của gia đình và là nguồn cổ vũ, động viên quý báu, giúp gia đình có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống. Món quà đặc biệt của ngày hôm nay không chỉ là nguồn động viên tinh thần, mà có giá trị vật chất to lớn đối với chúng tôi trong hoàn cảnh khó khăn này”, mẹ của Liệt sỹ Trần Quốc Thắng xúc động.