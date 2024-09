Theo tờ The Times of Israel, Thủ tướng Netanyahu đã đề nghị nội các an ninh bỏ phiếu thông qua các bản đồ do quân đội vẽ ra liên quan các khu vực mà binh sĩ sẽ được triển khai.

Phát biểu tại cuộc họp, bộ trưởng quốc phòng Israel Yoav Gallant cho rằng ông Netanyahu đã ép buộc quân đội đưa ra các bản đồ, đồng thời cho rằng việc bỏ phiếu là không cần thiết, sẽ bị Hamas phản đối và gây cản trở việc đạt được thỏa thuận.

"Ông đang tự mình điều hành cuộc đàm phán từ khi nội các chiến tranh bị giải tán (hồi tháng 6). Chúng tôi chỉ biết về những quyết định sau khi nó đã được thực hiện. Các nhà đàm phán vẽ ra bản đồ như ông muốn nhưng họ có quan điểm khác", ông Gallant nói.

Thủ tướng Netanyahu sau đó đập mạnh tay xuống bàn và yêu cầu bỏ phiếu ngay lập tức dù Tổng tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi cũng bày tỏ sự phản đối. "Quân đội sẽ biết làm thế nào để đến và đi khỏi hành lang Philadelphi vào thời điểm cuối của 6 tuần đầu tiên của đợt ngừng bắn", ông Halevi nói.

"Với tư cách là thủ tướng, ông có quyền đề nghị bỏ phiếu đối với bất kỳ quyết định nào ông muốn, gồm hành quyết các con tin", các trợ lý trích lời ông Gallant nói với ông Netanyahu.

Bộ trưởng Gallant sau đó nói những người trong cuộc họp đứng trước 2 lựa chọn là ở lại hành lang Philadelphi hoặc đưa các con tin trở về. Thủ tướng Netanyahu ban đầu nói lập trường đàm phán cứng rắn sẽ giúp đưa con tin trở về, tuy nhiên sau đó ông chọn duy trì lực lượng tại Philadelphi.

Những người tham gia cuộc họp sau đó bỏ phiếu về bản đồ mà ông Netanyahu đưa ra, trong đó 8 người ủng hộ, Bộ trưởng Gallant bỏ phiếu chống và Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Ben Gvir bỏ phiếu trắng.

Israel đã kiểm soát hai hành lang chiến lược ở Gaza: hành lang Netzarim chia đôi Dải Gaza từ đông sang tây, cắt đứt phía bắc Gaza khỏi phía nam và hành lang Philadelphi chạy dọc theo biên giới phía nam Gaza với Ai Cập đến Biển Địa Trung Hải.