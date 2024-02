Công an TP HCM khám xét nhiều địa điểm ở quận 6 và quận 8, bắt 3 người và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

22 bị can đã giúp sức cho nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết nâng khống vốn điều lệ của Công ty CP Xây dựng FLC Faros từ 1,5 tỉ đồng lên 4.300 tỉ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đồng loạt khởi tố 23 bị can trong đó có nhiều cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, Cục thuế về hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".