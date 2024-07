Toyota Innova Cross 2023: Ứng viên top 10 xe ô tô bán chạy nhất quý II-2024

Innova Cross được Toyota Việt Nam ra mắt thị trường vào ngày 12-10-2023, được định vị thuộc phân khúc MPV hạng C, với đối thủ mới ra mắt cùng thời điểm là Hyundai Custin. Innova Cross thế hệ mới tập trung vào vận hành hiệu quả, bổ sung nhiều tính năng an toàn và tiện nghi hơn thế hệ trước.

Toyota Innova 2023 có thiết kế ngoại thất ấn tượng và hiện đại. Sở hữu chiều dài tổng thể là 4.735mm, rộng 1.830mm, cao 1.795mm và trục cơ sở dài 2.850mm. Xe sử dụng khung gầm liền khối dạng mô-đun TNGA, nhỏ hơn một chút so với đối thủ Hyundai Custin nhưng to lớn hơn so với thế hệ cũ. Bên cạnh đó, mẫu xe mới mềm mại, trẻ trung, thể thao, có cá tính hơn bản cũ và mang hơi hướng chiếc SUV Highlander. Ngoại thất có 5 màu lựa chọn.

Nội thất của của Toyota Innova 2023 được nâng cấp và cải tiến đáng kể với sự phối hợp giữa chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại, mang đến cảm giác sang trọng và thoải mái cho người sử dụng. Hệ thống giải trí trên xe được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch. Riêng phiên bản số sàn có màn hình cảm ứng 7 inch. Hệ thống âm thanh xe gồm 6 loa và đã được tích hợp kết nối điện thoại thông minh. Xe cũng có đầy đủ các kết nối như AUX, USB và Bluetooth.

Về tiện nghi, Toyota Innova 2023 trang bị hệ thống điều hoà tự động 2 vùng, cửa gió riêng cho hàng ghế thứ hai và thứ ba với khả năng làm lạnh nhanh và sâu. Riêng phiên bản Innova 2.0E MT dùng điều hòa chỉnh tay. Xe còn có hộp làm mát, khoá cửa điện, chức năng khoá cửa từ xa, cửa sổ chỉnh điện 1 chạm cho tất cả cửa (bản số sàn chỉ có ở cửa ghế lái). Tuy nhiên, Innova 2023 vẫn chưa được thiết kế cốp điện.

Toyota Innova có hai lựa chọn động cơ là xăng và hybrid. Phiên bản V sử dụng động cơ xăng 2.0L, công suất 172 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Trong khi đó, phiên bản hybrid HEV sử dụng động cơ xăng 2.0L kết hợp với một mô-tơ điện. Tổng công suất của hệ thống hybrid là khoảng 183 mã lực. Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số CVT và dẫn động cầu trước

Với khối động cơ 2.0L trên Toyota Innova được đánh giá là đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng cho một chiếc xe 7 chỗ. Khả năng tăng tốc ở dải tốc thấp cũng ổn định. Bán kính quay đầu tối thiểu chỉ 5,4m càng giúp Innova di chuyển thoải mái trong phố.

Tại Việt Nam, Toyota Innova Cross 2023 được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản. Giá lăn bánh tham khảo như sau:

Tên phiên bản Giá niêm yết Xăng 810 triệu VNĐ HEV 990 triệu VNĐ

* Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.