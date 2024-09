Ngày 23.9, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) thông tin về vụ việc khám, tạm giữ xe ô tô tải biển kiểm soát 47H - 004.50 của Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã tiếp nhận đơn tố cáo của công dân về một số hành vi vi phạm của công chức Đội Quản lý thị trường số 1, trong đó có nội dung các cơ quan báo chí đã thông tin, phản ánh.

Căn cứ theo quy định của pháp luật về giải quyết tố cáo, ngày 13.9 vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành quyết định thụ lý tố cáo và thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các nội dung do công dân tố cáo.

Hiện nay, đoàn kiểm tra của Tổng cục Quản lý thị trường đang tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung liên quan đến vụ việc này để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chia sẻ với Thanh Niên, lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường khẳng định: "Trên tinh thần tuân thủ quy định của pháp luật, không bao che và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm phát hiện trong quá trình xác minh, kiểm tra, Tổng cục Quản lý thị trường sẽ cung cấp thông tin ngay sau khi có kết luận kiểm tra, xác minh vụ việc".

Theo quy định tại điều 30, luật Tố cáo 2018, thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo và đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày.

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 26.8, anh Nguyễn Nhật Trường và anh Nguyễn Đức Thăng (cùng ở Đắk Lắk) điều khiển xe tải BS 47H - 004.50 chở hàng chạy trên QL14. Khi đến gần cổng chào TP.Kon Tum thì tổ công tác gồm công an, quản lý thị trường đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Hai tài xế yêu cầu được xem quyết định kiểm tra phương tiện nhưng không được cung cấp, do vậy đã không đồng ý để tổ công tác kiểm tra xe. Sau đó, nhóm cán bộ quản lý thị trường liền dán nhiều tờ giấy có các chữ ký lên xe tải trên.

Không đồng ý với cách làm này, anh Trường xé một tờ giấy dán trên xe thì bị cảnh sát giao thông đưa về trụ sở Công an P.Ngô Mây làm việc.

Đến khoảng 2 giờ ngày 27.8, hai tài xế này quay lại khu vực để xe ban đầu (nơi bị đoàn liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra - PV) thì phát hiện xe tải đã "biến mất". Cả hai quay lại trụ sở Công an P.Ngô Mây để trình báo bị mất xe. Công an P.Ngô Mây xác định chiếc xe tải đã được Đội Quản lý thị trường số 1 đưa về Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kon Tum.

Ngày 4.9, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản tạm giữ phương tiện nói trên trong thời hạn 7 ngày.

Nhưng đến ngày 17.9, sau khi quá hạn 5 ngày, Đội Quản lý thị trường số 1 mới trả lại xe cùng giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ cho chủ phương tiện là anh Nguyễn Đức Thăng với lý do là hết thời gian tạm giữ.

