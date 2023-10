Tin tức sáng 29-10: Công an Gia Lai triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

(GLO)- Công an Gia Lai triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm; Thí sinh Lê Văn Thuận-Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhất tại hội thi; Gia Lai có 153 thí sinh đạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh bảng A; Thành phố Pleiku đạt giải Nhất Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông; Phân bổ 1,5 tỷ đồng phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng Mơ Hra lànhững thông tin đáng chú ý hôm nay.