Thủ tướng dự khởi công Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm

Nhân dịp dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Quyết định 178/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020, chiều 30/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Cùng dự có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh; Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Đỗ Thanh Bình; lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Tọa lạc tại Hòn Thơm, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới (Phú Quốc), Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm có quy mô 310ha, gồm nhiều hạng mục như công viên nước, công viên chủ đề, thủy cung, sân khấu biểu diễn cá heo, nhạc nước, nhà hát, khu nghỉ dưỡng sinh thái…

Dự án có quy mô đầu tư 50.000 tỷ đồng, do Tập đoàn Sun Group đầu tư.

Triết lý thiết kế và xây dựng của toàn bộ tổ hợp tôn vinh thiên nhiên tuyệt mỹ của biển đảo Hòn Thơm, lấy du khách làm trung tâm và văn hóa, nghệ thuật làm nền tảng.

Tổ hợp cũng sẽ mang tới những trải nghiệm du lịch sinh thái đúng nghĩa, để du khách được hòa mình cùng tự nhiên, với các hoạt động lặn ngắm san hô, tắm biển, xem cá heo biểu diễn, giao lưu cùng cá heo.

Ngoài ra, nơi đây cũng sẽ được đầu tư, chăm chút để trở thành một thiên đường nhiệt đới, với việc trồng phủ xanh thêm cho đảo bằng cây trái đặc trưng theo mùa như dừa, xoài và nhiều giống cây nhiệt đới khác.

Sau thành công của quần thể nghỉ dưỡng tại Bãi Kem, Mũi Ông Đội và tổ hợp Thị trấn Hoàng Hôn-Sunset Town với Cầu Hôn, Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí biển Hòn Thơm là bước đi tiếp theo trong hành trình “làm đẹp những vùng đất” của Tập đoàn Sun Group…

Những công trình thể hiện tầm nhìn đầu tư cho tương lai của Sun Group không chỉ góp phần đưa đảo Ngọc thành đô thị biển đảo, trung tâm dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao, có bản sắc, mà còn mang thế giới tới Việt Nam và đưa Việt Nam ra thế giới.

Phát biểu tại sự kiện, nhắc lại kỷ niệm khi tới Phú Quốc cách đây hơn 25 năm và so sánh với hiện nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết từ một đảo còn hoang sơ, bị chiến tranh tàn phá, điện lưới không có, nước ngọt khan hiếm… nay đã trở thành phố đảo đầu tiên của cả nước; Kiên Giang từ một tỉnh nghèo trở thành tỉnh phát triển khá tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Thủ tướng, điều đó khẳng định sự đúng đắn trong chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta, trong đó có chủ trương, đường lối phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn và phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời khẳng định tinh thần, ý chí nỗ lực vươn lên, phấn đấu của dân tộc, đất nước ta nói chung và của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc nói riêng.

Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ thời gian qua Phú Quốc đang phát triển nóng và chưa thực sự bền vững, chưa dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Do đó, địa phương cần phải có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận mới để xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái phát triển chưa thực sự bền vững, thúc đẩy Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững hơn nữa, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ ngành đồng hành cùng Phú Quốc, Kiên Giang để thực hiện bằng được mục tiêu mà Đảng, Nhà nước đề ra là xây dựng, phát triển Phú Quốc xanh, sạch đẹp, an toàn, văn minh hiện đại, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cho biết chúng ta cần thu hút mọi nguồn lực để phát triển đất nước nói chung, Phú Quốc nói riêng, trong đó có nguồn lực từ doanh nghiệp nghiệp, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, phát triển. Trong đó các doanh nghiệp Việt Nam phát huy tinh thần tự hào dân tộc, tự lực, tự cường, truyền thống văn hóa, lịch sử để đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình.

Ghi nhận những thành công của Tập đoàn Sun Group góp phần phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Thủ tướng mong muốn tập đoàn tiếp tục phát huy tinh thần “đi tới đâu làm thay đổi vùng đất đó” nhưng hoạt động đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, phát triển công nghiệp văn hóa.

Thủ tướng đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Phú Quốc, Kiên Giang đồng hành cùng doanh nghiệp nói chung, trong đó có Sun Group trong phát triển nhanh, bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để hòn đảo tiền tiêu Phú Quốc phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, trong đó có nhân dân Phú Quốc và Kiên Giang.