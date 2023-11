Thủ tướng Campuchia Hun Manet ra lệnh cách chức 4 cảnh sát nổ súng tại bữa tiệc

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nếu đang ở khu vực bang Shan, bang Kayin và bang Rakhine, Myanmar cần nhanh chóng chủ động sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

(GLO)-Các nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số tiếp tục tấn công nhiều chốt an ninh ở Myanmar trong ngày 13/11. Xung đột lan rộng và ác liệt khiến hàng nghìn người phải vượt biên sang nước láng giềng Ấn Độ để tìm nơi an toàn.

(GLO)-Ngày 13/11, Lữ đoàn Al-Qassam - cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza - cho biết đã thông báo với những nhà trung gian hòa giải về việc lực lượng này sẵn sàng trả tự do cho 50 con tin gồm phụ nữ và trẻ em bị bắt làm con tin ở Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày.

(GLO)-Theo báo The Times of Israel ngày 12/11, Cơ quan An ninh Shin Bet và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết quân đội đã bắt khoảng 20 thành viên của Hamas ở trung tâm Dải Gaza đưa về Israel để tra hỏi.