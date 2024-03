Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch truy quét các phần tử IS, bắt giữ 51 nghi can

(GLO)- Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya tuyên bố cảnh sát nước này đã bắt giữ 51 người bị nghi ngờ là thành viên của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong các chiến dịch trên quy mô toàn quốc, TTXVN và antv.gov.vn đưa tin.

Cụ thể, trong thông báo đăng tải trên mạng xã hội X, ông Yerlikaya nêu rõ các vụ bắt giữ diễn ra tại 17 tỉnh, trong đó có Istanbul, Antalya, Gaziantep và Afyonkarahisar.

Trước đó, trưa 28-1, 2 đối tượng đã tấn công nhà thờ Santa Maria ở quận Sariyer khi đang diễn ra nghi lễ cầu nguyện ngày chủ nhật, khiến 1 người thiệt mạng. Sau vụ việc, cảnh sát đã bắt giữ 2 đối tượng, được cho là thành viên của tổ chức khủng bố IS tự xưng. Sau vụ tấn công khủng bố, Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng cường các hoạt động truy quét các phần tử IS.

Theo các nguồn tin an ninh, IS đang điều hành một mạng lưới ở Thổ Nhĩ Kỳ chuyên tuyển mộ thành viên nước ngoài phục vụ các hoạt động của tổ chức này, bất chấp các chiến dịch truy quét của chính quyền sở tại.

Năm 2013, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã liệt IS vào danh sách các tổ chức khủng bố và cáo buộc tổ chức này đứng đằng sau một loạt vụ tấn công gây chết người ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2015. Đến cuối năm 2023, các lực lượng an ninh và tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 1 thủ lĩnh cấp cao phụ trách tài chính của IS trong một chiến dịch ở tỉnh Mersin, Đông Nam nước này.