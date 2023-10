Thi công dự án nâng cấp hồ Đăk Loh làm hư hỏng nhiều tuyến đường

Tin liên quan Kon Tum: Nhiều tuyến đường huyết mạch xuống cấp

Dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Đăk Loh do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư, có tổng số vốn khoảng 16 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên tỉnh Kon Tum là đơn vị quản lý điều hành dự án và Công ty TNHH MTV Đồng Lợi KT là đơn vị thi công. Dự án triển khai từ tháng 4/2023 và dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12/2023. Công trình sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đăk Loh nhằm mở rộng tràn xả lũ, đảm bảo an toàn hồ chứa mùa mưa lũ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, nhà thầu đã sử dụng xe trọng tải lớn vận chuyển vật liệu, đất đá làm hư hỏng 2 tuyến đường là đường liên xã Ngọk Wang – Đăk Ui (do huyện quản lý) và tuyến đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu 1, xã Ngọk Wang (do xã quản lý).

Tuyến đường đi khu sản xuất thôn Kon Gu 1 được xây dựng năm 2022, với chiều dài khoảng 300m, đường được đổ bê tông dày 16cm, rộng 3 mét nhưng đến nay đã bị bong tróc mặt đường, bay lớp bê tông, còn trơ lớp đá trên mặt đường. Một số vị trí bị lún, vỡ lớp bê tông hai bên mép đường.

Còn tại tuyến đường liên xã Ngọk Wang – Đăk Ui, qua khảo sát thực tế trên mặt đường xuất hiện hàng loạt ổ gà, một số đoạn mặt đường bị lún, võng gây ảnh hưởng tới người tham gia giao thông.

Theo người dân, trước đây cả hai tuyến đường nói trên không bị hư hỏng, việc đi lại thuận tiện. Thế nhưng kể từ khi đơn vị thi công dự án sửa chữa, nâng cấp đập Đăk Loh, lượng xe chở vật liệu nặng đi nhiều khiến hai con đường xuất hiện hư hỏng nhiều đoạn.

Ông Nguyễn Cao Quý (thôn Kon Stiu II, xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà) cho biết, khi thi công công trình nâng cấp, mở rộng đập Đăk Loh, các phương tiện vận chuyển vật liệu có trọng tải lớn đi lại nhiều đã làm rạn nứt mặt đường, hình thành nhiều ổ gà, gây khó khăn cho người dân khi tham gia giao thông trên tuyến đường từ Tỉnh lộ 671 đến hồ Đăk Loh và đoạn đường từ ngã 3 hồ Đăk Loh đến ngã 3 đường bê tông đi thôn Kon Brông. Đề nghị đơn vị chức năng, chính quyền địa phương yêu cầu đơn vị thi công công trình sửa chữa, khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu của tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, bảo đảm an toàn.

Theo ông Ngô Tấn Khoa- Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang, sau khi phát hiện vụ việc, xã đã làm việc, yêu cầu nhà thầu thi công sửa chữa 2 tuyến đường bị hư hỏng nói trên và nhà thầu cũng đã cam kết sẽ khắc phục.

Cũng theo ông Ngô Tấn Khoa, ngoài làm hư đường, tại dự án nói trên, xã từng phát hiện nhà thầu thi công đổ thải khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Trả lời ý kiến của cử tri, Sở NN&PTNT cho biết, trong thời gian thi công, Ban quản lý dự án đã chỉ đạo đơn vị thi công cố gắng hạn chế ảnh hưởng đến mức thấp nhất nhưng vẫn không thể tránh khỏi một số hư hỏng tới các tuyến đường đi vào địa điểm xây dựng công trình, cũng như gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân như kiến nghị của cử tri.

Sở cũng chỉ đạo Ban quản lý dự án tiếp tục chỉ đạo đơn vị thi công hạn chế việc ảnh hưởng tới các hạng mục đường giao thông cũng như đời sống sinh hoạt và đi lại của nhân dân trong thời gian tới; đồng thời chỉ đạo đơn vị thi công thực hiện cam kết sửa chữa, khắc phục các hư hỏng trong thời gian 15 ngày trước khi bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục công trình.