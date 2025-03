Thăm, tặng quà gia đình người có công

(GLO)- Chiều 10-3, đoàn lãnh đạo tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, gia đình người có công cách mạng tại thị xã An Khê, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh (17/3/1975-17/3/2025).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm hỏi, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (tổ 2, phường Tây Sơn). Ảnh: Hà Duy

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Kpă Thìn-nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (tổ 5, phường Tây Sơn); gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hàng (tổ 2, phường Tây Sơn). Đồng thời, đoàn cũng đến thăm, tặng quà 8 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thị xã, gồm: Huỳnh Thị Thúy Nga (tổ 2, phường An Phú); Phạm Ngọc Ánh (tổ 2, phường Tây Sơn); Lê Bá Châu (tổ 2, phường Tây Sơn): Lê Văn Cử (tổ 3, phường An Bình); Dương Thị Minh Tâm (tổ 3, phường An Bình); Nguyễn Xuân Hái (tổ 3, phường An Bình); Nguyễn Ngọc Liên (tổ 6, phường An Phú); Nguyễn Thị Nhuần (tổ 13, phường An Phú).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, tặng quà cho gia đình Lê Văn Cử (tổ 3, phường An Bình). Ảnh: Hà Duy

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, cuộc sống của các gia đình; bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình đã hy sinh, cống hiến hết mình trong các cuộc kháng chiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng, mang lại nền độc lập cho dân tộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn và luôn dành sự quan tâm cũng như nỗ lực chăm lo cuộc sống cho các gia đình ngày một tốt hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các gia đình đã hy sinh, cống hiến hết mình trong các cuộc kháng chiến, góp phần mang lại nền độc lập cho dân tộc. Ảnh: Hà Duy

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Quế đã gửi đến mỗi gia đình một phần quà trị giá 3.000.000 đồng.